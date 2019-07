Primarul ”jucător” Nicolae Robu a salvat din nou situaţia la Colterm. Anul 2021 aduce şi scumpirea gigacaloriei la Timişoara

Cei care au anunţat că E.ON vrea să taie gazul la Colterm sunt răi şi fac imagine proastă oraşului în întreaga ţară, crede Nicolae Robu. Conform primarului, aceştia nu trebuiau să anunţe că societatea de termoficare va rămâne fără alimentarea cu combustibil şi că ar fi trebuit să aştepte să vadă dacă se taie, de fapt, sau nu furnizarea gazului. El nu „se lasă” în problema furnizorului de gaz şi spune că este un „Primar Jucător” care încearcă să salveze Colterm. Totuşi, din 2021, acordurile semnate de România vor duce la tăierea subvenţilor, fiind aşteptată majorarea preţurilor practicate la gigacalorie.

„Am avut un gust amar să constat că în toată ţara s-a anunţat că timişorenii rămân fără apă caldă. Nu era mai corect să aşteptăm? Este corect să facem această imagine oraşului nostru atunci când ea nu are corespondent în realitate? Este adevărat că am fost în pericol de a ajunge fără apă caldă, dar nu s-a întrerupt furnizarea gazului, până în ultimul moment am făcut diligențe să nu se întâmple asta”, spune primarul Nicolae Robu, supărat foc, vineri.

De vină pentru situaţia existentă e greaua moştenire, fosta administraţie şi guvernele anterioare, care doar au promis subvenţii şi nu au dat banii respectiv pentru Colterm.

„Colterm e într-o situaţie dificilă, mulţi spuneau aşa: sunteţi de şapte ani primar, de ce nu aţi rezolvat problema în atâta timp. Au fost sute de milioane datorie. Am plătit o sută de milioane de lei. În plus, am avut de plătit 68 de milioane pentru STPT, după ce fosta administraţie nu a plătit acel TVA şi ANAF a câştigat procesul intentat primăriei. Sunt eu de vină pentru această moştenire? Că guvernele anterioare nu au plătit subvenţia, au promis doar, dar nu au plătit. Administraţia locală precedentă a făcut la fel. Ei nu au plătit subvenţia, a fost acumulată o datorie uriaşă, plus acele pierderi induse. O dată cele financiare, penalităţi şi majorări la datorii etc, plus cele tehnice, legate de pierderile din reţea. Acestea nu sunt plătite de cei din bloc, se plătesc de bugetul local. Nu sunt pierderi ale blocului”, spune Nicolae Robu.

Situaţia de miercuri, când E.ON era hotărâtă să taie alimentarea cu gaz e una de conjunctură, societatea respectivă vrea să se asigure că nu rămâne cu datorii neacoperite, după ce mai multe societăţi de termoficare din alte oraşe au fost trimise în faliment, iar furnizorul de gaz a rămas cu facturi neplătite. În ceea ce priveşte Timişoara norocul s-a numit Nicolae Robu, care e un „Primar Jucător”.

„Noi plătim din datoriile istorice, dar nu mai avem banii necesari pentru facturile la zi să achităm. E.ON are probleme cu fostele societăţi de termoficare, moştenite de alte oraşe din comunism, acestea au dat faliment şi E.ON a rămas cu pagube mari, societatea vine acum şi ne cere plata în avans, nu avem capacitatea să plătim în avans noi nu am plătit nici ce avem la zi. Eu puteam, atunci când am fost numit primar, să nu mă implic, să trimit societatea în faliment, nu eram obligat să fac ceva. Dar nu puteam asta, e vorba de 60.000 de familii, de 300.000 de oameni care erau afectaţi, puteam să îi trimit să îşi pună fiecare centrală individuală pe gaz. Dar nu pot, eu sunt un primar jucător!”, spune Nicolae Robu.

