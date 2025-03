Primarul Lugojului, Călin Dobra: „NU am intenția să desființez vreo secție din cadrul CSM Lugoj”

Călin Dobra, primarul municipiului Lugoj, infirmă categoric zvonurile apărute în spațiul public că vrea să desființeze secții din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Lugoj, menționând că totul este „pură manipulare politică”.

„Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, clar și răspicat: NU am intenția să desființez vreo secție din cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj! Tot ce circulă acum în spațiul public pe acest subiect este o pură manipulare politică. Cine își amintește de perioada în care am fost directorul CSM știe foarte bine că eu am construit, nu am distrus. Am pus bazele echipei de volei – un proiect care a crescut constant și a devenit un motiv de mândrie pentru oraș. Am fost primul care a promovat CSM Lugoj în Divizia a III-a la fotbal. Am adus titluri de campioni naționali – individual și pe echipe – la lupte. Am obținut titluri de campion și vicecampion la gimnastică. Am înființat secția de box. Am susținut șahul, cu rezultate remarcabile. Am susținut atletismul și handbalul – care, din păcate, în ultima perioadă a dispărut din peisajul sportiv al Lugojului. Așadar, sportul lugojean a fost și rămâne o prioritate pentru mine”, spune primarul Călin Dobra.

Totodată, primarul Lugojului îi cere public demisia șefului CSM Lugoj, liberalul Mihai Anghel, despre care spune că folosit sportul în scop politic, și menționează faptul că alocarea unui buget mai mic în acest an Clubului Sportiv Municipal nu este o decizie împotriva sportului, ci este o decizie cauzată de faptul că veniturile la bugetul orașului au scăzut.

„În prezent, bugetul orașului a fost afectat semnificativ – veniturile au scăzut, iar asta se reflectă și în bugetul CSM. Dacă în 2024 clubul a avut alocat inițial 1.750.000 de euro, în 2025 pornim cu 1.200.000 de euro. Este o realitate financiară, nu o decizie împotriva sportului. Și totuși, după 3 ani în care s-au cheltuit 500.000 de euro pe an pentru echipa de fotbal, suntem tot în Liga a IV-a. Cu aceeași conducere, aceeași echipă tehnică, fără rezultate notabile. Este normal? Mai mult, regret profund că sportul este folosit în scop politic. Domnul Mihai Anghel continuă să joace acest joc. Să ne amintim cum, în campania electorală trecută, a folosit sportivii și antrenorii în clipuri electorale – un gest rușinos și lipsit de etică. De aceea, îi cer public demisia. Pentru că nu reprezintă interesele reale ale sportului lugojean, ci doar interese de imagine și calcule politice. Lugojul merită un sport curat, onest și performant – nu manipulat, nu folosit. Eu voi continua să susțin sportul, dar cu responsabilitate, echilibru și rezultate reale. Construim un sport puternic, nu jocuri de culise”, a conchis primarul Lugojului.

