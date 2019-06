Primarul Nicolae Robu, enervat de consilierul Cătălin Iapă. ”E o mare prostie. Eu nu am dat undă verde pentru asta” – Audio

Primarul Nicolae Robu mai are o belea pe cap. De această dată, cu cei din primărie care s-au apucat să facă o “bandă dedicată” pe strada Cluj, pentru ambulanţă, transport în comun şi taxi, pentru că este, după cum apreciază edilul, “o prostie”.

Consilierul personal al edilului-şef, Cătălin Iapă, s-a grăbit să posteze pe facebook că pe strada amintită, una din cele patru benzi cu sens unic va fi dedicată, asta pentru că primăria “pune pe primul loc transportul în comun. Prin investiţii masive în calitatea transportului în comun, cu cel mai mare parc auto modern, şi prin acordarea priorităţii în trafic, astfel încât o cursă cu RATT (STPT) să dureze timpul minim, cetăţenii Timişoarei vor avea toate motivele să îşi lase maşina acasă. În ultimii ani numărul maşinilor din oraş s-a dublat, în curând se va tripla. În aceste condiţii Primăria #Timişoara face exact ce e necesar: 1. Prioritizează transportul în comun; 2. Pune accent pe mijloace de mobilitate alternative – biciclete, trotinete, etc. – inclusiv în regim de transport în comun; 3. Face investiţii masive în infrastructura rutieră – pasaje, poduri, lărgiri de străzi. Toate aceste priorităţi vor face din Timişoara un oraş mai prieten cu mediul şi mai prietenos cu timpul cetăţenilor, deopotrivă. După str. Cluj, următoarea stradă cu bandă dedicată transportului în comun, taxiurilor şi ambulanţelor va fi str. Ripensia, cu o bandă rutieră în plus”.

Totul fără acceptul șefului său. Când i-a prezentat marți, înainte de conferința de presă, ”marea realizare”, primarul s-a enervat:: “Nu trebuia făcut, pentru că eu nu am dat undă verde pentru asta. O să am eu discuţii cu ei. Toată lumea demontează ‘pe ce bun că am făcut, că era bandă inversă’. Tot aveam o bandă dedicată. Pentru ce era important să fie în sensul ăsta? Era mai important invers. E o prostie. A creat o mare problemă acum. E o foarte mare problemă”.

Primarul Nicolae Robu a recunoscut în conferinţa de presă de marţi că nu este mulţumit deloc de modul în care lucrează unii angajaţi ai administraţiei pe care o conduce, dar susţinea că nu este responsabil decât de consilierul numit de el, Cătălin Iapă, nu şi de cei care îşi ocupă posturile în urma concursurilor.

De asemenea, el a ridicat glasul la acei angajaţi din primărie care nu îşi asumă răspunderea prin semnătură, ci încearcă să dea vina pe primar.

“Eu cer transparenţă, după cum cer şi implicare. Nu ştiţi ce discuţii am eu, ce discuţii am avut luni cu toţi şefii de serviciu. Este o prăpastie între cât mă implic eu şi ce văd la alţii. Fiecare să răspundă de ceea ce face. (…). Eu răspund de ce fac eu şi nu mi-e frică niciodată de nimic. Eu nu o să fac ilegalităţi oricât de mici, pe mine nu mă poate şantaja nimeni cu nimic. Să-şi asume prin semnătură ceea ce spun. Dacă cineva poate spune că eu am pus presiune pe el să facă ceva ilegal sau să am ştire că s-a făcut ceva ilegal, atunci lucrurile se schimbă, nu te mai poţi deroga de răspundere. (…). Dacă eu i-aş numi pe acei angajaţi, aş fi şi responsabil pentru ei. Dar eu răspund de ce face Cătălin Iapă, pe care l-am numit consilier personal. În rest, sunt angajaţi oamenii prin concurs, ca urmare, nu sunt responsabil de calităţile pe care le au angajaţii ajunşi în funcţiile respective în urma unui concurs”, spunea Nicolae Robu.

Comentarii

comentarii