Primarul Nicolae Robu începe să fie cam ultimul din instituţie care este informat de subalterni

Primarul Nicolae Robu a anunţat vineri 18 mai că abia acum a aflat că primăria a câştigat din luna noiembrie, definitiv, la Curtea de Apel Timişoara, procesul cu toţi “proprietarii” de garaje din cartiere şi care se opuneau demolării acestor construcţii, care la nivelul întregului oraş ajung la circa 7.000. Edilul aşteaptă vestea ca pe pâinea caldă, pentru că vrea să reamenajeze spaţiile dintre blocuri, eventual chiar să construiască acolo parcări multietajate de dimensiuni mai mici, pe schelete metalice.

“Abia acum am aflat că noi am câştigat definitiv în instanţă procesul contra acelor proprietari de garaje care au contestat demolarea în instanţă. (…). Am câştigat procesul în luna noiembrie a anului trecut. (…). În fine, iată că judecătorii de la Curtea de Apel Timişoara au înţeles corect situaţia şi au anulat prima sentinţă care nu numai că le dădea dreptate (proprietarilor garajelor, n.r.) curios, acelor cetăţeni, dar a anulat în integralitatea ei HCL referitor la tot oraşul!”, spune Nicolae Robu.

El a mai anunţat că deja, în virtutea hotărârii instanţei, i-a fost demolat garajul nepotului său (fiul surorii) şi în zilele următoare va urma să fie demolat garajul fiului său.

Comentarii

comentarii