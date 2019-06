Primarul Nicolae Robu jigneşte, din nou, un angajat al primăriei: ” Domnule director, haideţi că vorbiţi prostii!”

Alesele vorbe i-au fost adresate de primul gospodar al Timişoarei, Nicolae Robu, directorul Direcţiei de mediu a Primăriei, Adrian Bere Semeredi, în plenul CLT de joi, 27 iunie, punctul legat de achiziţia serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi din oraş.

Întrucât toată lumea a fost de acord că societatea primăriei, Horticultura SA, bate de departe orice altă firmă când e vorba despre amenajarea manuală şi întreţinerea zonei zero a Timişoarei, unul dintre consilierii locali a considerat de cuviinţă ca aceste servicii să-i fie atribuite fără licitaţie aceleiaşi societăţi.

De teama Curţii de Conturi, Adrian Bere Semeredi a afirmat că: “Am făcut un studiu pe acest subiect şi aş putea să vă zic că în patru ani de contract, de când am împărţit oraşul în patru zone, Horticultura, pe 25% din oraş, în zona centrală care necesită o manoperă mai multă, a fost plătită cu mult mai mult decât 75% din oraş. Curtea de Conturi a zis să respectăm cele trei E-uri: eficacitate, economicitate şi eficienţă”.

A fost fraza care l-a scos din sărite pe primar: “Domnule director (Bere, n.r.), haideţi că vorbiţi prostii şi nu mă aşteptam de la dumneavoastră, un specialist adevărat, aşa cum vă consider, să faceţi asemenea afirmaţii. Evident că se plăteşte mai mult şi se va plăti întotdeauna. Pentru că la aranjamente florale, una e să te duci cu motocositoarele să tai iarba, să mai tai crengile că şi asta să însemne întreţinerea spaţiilor verzi, când nu ai altceva, şi altceva e să amenajezi Piaţa Victoriei, Parcul Justiţiei, tot ce avem noi în zona zero, unde avem o manoperă uriaşă şi nu se poate face mecanizat nimic, ci doar manual. Şi eu aş vrea să atribuim direct către ei zona zero. Ei au câştigat-o tot la licitaţie şi cel mai probabil Horticultura bate pe oricine când este o suprafaţă cum este zona zero”.

Edilul a explicat că tarifele celor de la Horticultura sunt mult mai mari decât ale altor firme pentru că celelalte prestează şi alte activităţi când nu taie iarba, astfel că îşi pot permite să le asigure salariile pe întregul an, spre deosebire de Horticultura, care are o arie limitată de activitate sezonieră.

Pentru că nu a fost uşor de stabilit tarifele iar consilierii nu mai prea aveau timp de şedinţă pentru că se grăbeau la campionatul de fotbal transmis la tv, proiectul a fost scos de pe ordinea de zi.

