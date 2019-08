Primarul Nicolae Robu recunoaşte: Organizatoric, era loc de mai bine pentru lucrările din centrul Timişoarei”

Cu tot centrul Timişoarei blocat de lucrările în forţă, mulţi şoferi timişoreni sunt foarte nemulţumiţi de condiţiile de trafic. Primarul Nicolae Robu recunoaşte că “era loc de mai bine în desfăşurarea lucrărilor”.

El a explicat că pentru cei care execută anumite operaţii, cum sunt betonarea şi mai ales asfaltarea, este mai eficient ca lucrările să se desfăşoare concentrat.

“E deranjant şi pentru mine, ca cetăţean şi ca primar, să văd că se sparge în nu ştiu câte locuri şi după aceea nu mai vezi pe nimeni lucrând în zona aceea, ci sunt în alta. Am cerut clarificări, iar explicaţiile sunt cele menţionate. Per ansamblu, se pare că necesită mai puţin timp abordarea aceasta, chiar dacă deranjul este mai mare. (…). Le-am cerut scuze timişorenilor pentru acest deranj, dar trebuie să progresăm. Am promis că voi schimba oraşul în bine, în forţă, că vom recupera din rămânerea în urmă a unei jumătăţi de secol în care nu s-au făcut în oraş o mulţime de lucruri care trebuiau făcute: niciun pasaj, niciun pod, lărgiri de drumuri”, a spus primarul Nicolae Robu.

Celor care i-au reproşat că este contra curentului, cu lărgirile de carosabile, Robu le-a explicat că “nu mai lărgesc pentru că nu mai au ce să lărgească. Ce facem noi acum, se făcea în Berlin în urmă cu 30-40 de ani. Eu au lărgit la maxim şi au optimizat la maxim capacitatea de mobilitate. Prin Bruxelles se mai fac o mulţime de pasaje subterane. Acum sunt concentraţi numai pe soluţiile alternative. Noi trebuie să le facem în paralel”.

