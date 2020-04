Primarul Nicolae Robu și teoria conspirației de la Maternitatea Odobescu: ”Cel mai probabil, s-au infectat cumva probele, dacă nu cumva e vorba despre alte lucruri”

La începutul acestei luni, zece nou-născuți de la Maternitatea Odobescu a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara au primit rezultate pozitive la testul pentru Covid-19. Aceștia au fost retestați, iar, între timp, pentru nouă dintre ei rezultatele au venit negative. În celălalt caz, atât bebelușul, cât și mama acestuia au primit rezultate pozitive, cu toate că femeia a fost inițial „negativă”.

Cum Spitalul Municipal ține de Primăria Timișoara, Nicolae Robu a comentat, și el, situația, încă de la început. Pentru acesta, faptul că rezultatele au ieșit contradictorii, în nouă din zece cazuri, arată că ceva nu a fost în regulă. În opinia acestuia, aceste informații demonstrează că, cel mai probabil, nu a fost vorba de contaminare în cadrul maternității.

„Din cei zece bebeluși care la test au apărut ca fiind pozitivi, nouă, de fapt, nu au fost pozitivi. E greu de crezut că al zecelea a fost pozitiv, dar al zecelea, împreună cu mama sa, și ea inițial negativă, sunt acum pozitivi. Este vorba despre mama și bebelușul ce provin din județul Hunedoara, din Lupeni. La testul făcut alaltăieri (n.r. 12 aprilie) au ieșit pozitivi, dar, între timp, s-au întâmplat foarte multe, au fost foarte multe contacte, și nimeni nu poate ști sau demonstra că virusul a fost preluat din Maternitatea Odobescu”, a spus Robu, în conferința de presă din 14 aprilie.

Primarul a criticat modul în care cazul a fost expus, din prisma felului cum au trebuit să se simtă părinții implicați. Încercând să dea și o explicație pentru cum s-a ajuns aici, edilul a spus:

„Iată ce imagine nedreaptă s-a creat prin colportarea acestei informații, încă s-a mai adăugat unul, niciodată nu au fost 11. (…) Trebuie să promovăm mesajele pozitive, pentru că acolo zilnic nasc un număr de mămici, nu au unde să nască în altă parte, și ele trebuie să vină liniștite să nască, nu terorizate de informații false. Explicația că a ieșit așa la primele teste, sigur, una garantată de cineva, nu putem avea. Din păcate, nu avem un mesaj divin, care să ne spună cum au stat lucrurile, însă, se pare că, cel mai probabil, s-au infectat cumva probele, dacă nu cumva e vorba despre alte lucruri. La ticăloșia de care unii sunt în stare, nu ne-ar mira absolut nimic”.

Ulterior, la întrebările jurnaliștilor, Robu a revenit: „Am spus că atâta ticăloșie am întâlnit la unii, inclusiv în această perioadă, când eu cred că ar trebui să fim cu toții altfel.(…) Nu vreau să fac acuze, atâta tot că nimic nu mai pot exclude și nimic nu m-ar mai putea mira, după câte lucruri am ajuns să văd, să cunosc, după câte tipologii umane am avut ocazia să întâlnesc. Le spun umane, chiar dacă sunt profund inumane”.

Acum o săptămână, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara, Octavia Crețu, a spus despre situație, făcând referire la aparatele PCR: „În principiu, acestea nu pot da greș niciodată. Ca variante posibile sunt fie probe contaminate la recoltare fie negativarea virusului, care poate să apară după șapte zile. Alte variante nu există, pentru că aparatele nu pot extrage și amplifica ceea ce nu există. Aparatele sunt cele mai performante de pe piață, ca model. Deci, factorul uman mai puțin la manipulare, dar la recoltare, acolo se poate contamina”.

