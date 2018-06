Primarul Nicolae Robu va mai avea trei luni pentru a finaliza proiectul “vaporaşele”, fără a se pierde banii europeni

Odiseea vaporaşelor pe Bega continuă chiar şi după ce guvernul a dat hotărârea de înfiinţare a structurii de navigare a căii navigabile canal Bega şi se pune în discuţie o nouă solicitare de prelungire a termenului la care ambarcaţiunile vor putea fi utilizate, conform proiectului, ca mijloc de transport persoane.

Deocamdată, autoritatea navigabilă nou creată nu este operaţională, dar edilul este convins că de acum, întrucât Ministerul Transporturilor a preluat structura, se poate obţine prelungirea acestui termen, întrucât “primărie şi-a făcut treaba”.

”Acum, mingea este la Ministerul Transporturilor. A ieşit HG şi Ministerul Transporturilor trebuie să operaţionalizeze acea structură de administrare a căii navigabile Bega, lucru care, dacă există bunăvoinţă se poate face în câteva săptămâni. Eu sunt asigurat că există bunăvoinţă, dar trebuie să şi văd. În momentul în care acea structură este funcţională – noi dăm tot sprijinul pentru ea – primul lucru pe care trebuie să-l facă este dă adopte Regulamentul de navigare; noi avem un regulament de navigare, avem material pe care-l punem la dispoziţie, nu neapărat să fie promovat aşa cum este, ci să nu se plece de la zero (…), ca parteneri, pentru că noi vom fi în acest parteneriat în această nouă structură, trebuie să se facă semnalizarea pe Bega şi gata, dăm drumul la vaporaşe. Eu nu pot şti cât durează acest lucru; restul sunt poveşti. Nu există riscul pierderii banilor, pentru că sunt convins că se va aproba prelungirea acestui proiect, întrucât nu din cauza noastră nu s-a putut asigura navigarea, în niciun caz, şi în astfel de situaţii se dau prelungiri. Dacă noi am fi fost cei vinovaţi, desigur că nu ne dădea nimeni prelungire. Acum Ministerul Transporturilor trebuie să facă ceea ce am spus”, a spus primarul Nicolae Robu.

Edilul a inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care termenul de finalizare al proiectului să fie prelungit până la data de 31 decembrie 2018. Optimismul primarului este însă domolit de cei care trebuie să aprobe prelungirea. Surse din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Vest ne-au declarat că va fi aprobată o prelungire a proiectului cu trei luni. Aceasta înseamnă că până la data de 30 septembrie transportul public de persoane pe Bega trebuie să fie funcțional. Mai mult, vor trebui să fie îndeplinite și criteriile de performanță, respectiv număr de călători transportați și bilete vândute. De asemenea, primăria trebuie să dovedească faptul că transportul în comun în Timișoara s-a îmbunătățit în urma punerii în circulație a vaporașelor.

