Primarul Robu a dat, pe facebook, ordine înțelese greșit de Poliția Locală. Iar agenții au închis saloanele de cosmetică și frizeriile din Timișoara

O hotărâre a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din Timişoara, completată cu o dispoziţie a primarului Nicolae Robu şi pusă în aplicare de îndată Poliţia Locală, a reuşit să închidă frizeriile și saloanele de înfrumusețare din Timișoara. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Timişoara, prezidat de Nicolae Robu, a emis în 11 martie, o hotărâre prin care s-au stabilit mai multe măsuri de prevenire a infecţiilor cu coronavirus.

Sâmbătă, 14 martie, primarul Nicolae Robu a completat hotărârea printr-un mesaj postat pe Facebook, adăugând noi măsuri: se închid sălile de sport de întreţinere se sistează cursurile de orice fel: dans, balet, limbi străine, etc. se sistează activităţile în grup de yoga se închid sălile de jocuri electronice, mecatronice, mecanice, electromecanice, etc. se impune ca în restaurante, baruri şi la terase, distanţa dintre mese să fie de cel puţin 2 metri.

Văzând cuvântul ”saloane” în postarea primarului, polițiștii locali au ”atacat” luni dimineața saloanele de coafură şi cosmetică și frizeriile și au lipit notificări şi pe geamurile sau vitrinele acestora, avertizând patronii și angajații să trebuie să închidă. Primarul Nicolae Robu a declarat că notificarea Poliţiei Locale nu se aplică frizeriilor, saloanelor de coafură sau cosmetică.

După proteste publice din partea patronilor și clienților, primarul Robu a postat, tot pe facebook un mesaj ”FOARTE IMPORTANT, PT ÎNLĂTURAREA MALÎNȚELEGERILOR!”.

”Singurele măsuri luate de Comitetul Local pt Situații de Urgență, în cele două ședințe ale sale -din 13.03.2020 și 16.03.2020- sunt cele anunțate de mine pe Facebook, numerotate de la a) până la s). Printre ele nu se află și închiderea frizeriilor, saloanelor de coafură / cosmetică / înfrumusețare. Deci, acestea NU SE ÎNCHID!

Rog a se intelege cu deschidere, cu responsabilitate, cu grija si fata de semeni, nu numai fata de propria fiinta si intr-o privire pe termen mai lung, nu numai prin prisma momentului:

Eu nu-mi doresc sa restrictionez nimic, chiar imi repugna sa o fac! Dar, ca om responsabil, acolo unde consider ca exista pericole, trebuie sa intervin, chiar daca o fac cu o puternica strangere de inima! Fac tot posibilul sa nu se ajunga la excese de prudenta, pt ca orice restrictionare are si un impact negativ, cateodata chiar un puternic impact negativ -sper ca e evident pt oricine, inclusiv pt cei ce pun presiune, fiind panicati (sa fiu inteles corect: nu vorbesc peiorativ la adresa lor, eu ii stimez si pe ei deopotriva, nu e vina lor ca sunt “mai slabi de inger” si in vremuri grele se panicheaza)”, a scris primarul.

Robu a ”uitat” că punctele de la ”o” la ”s”, pe care le-a decretat sâmbătă, 14 martie, doar pe rețeaua de socializare, au fost validate abia luni, 16 martie, de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, neavând nici o valoare juridică. Prin urmare Poliția Locală a făcut un exces de zel ilegal. La acuzele mediului de afaceri primarul a avut o declarație războinică,

„Este cu dispoziţia primarului care e şi preşedinte. Sunt situaţii de forţă majoră. Astea sunt chichiţe avocăţeşti. Să meargă ei cu avocaţii împotriva mea pentru zilele de ieri şi alaltăieri. Vreau să o văd şi pe asta. Dacă o luăm avocăţeşte vom ajunge să plătim scump abordarea asta. Eu sunt un om al lumii reale, nu al chichiţelor de birou. Trebuie să luăm nişte măsuri, să oprim acele activităţi prin oprirea cărora nu producem un impact negativ foarte puternic, dar producem o protecţie. Asta e logica”, a declarat primarul Nicolae Robu, conform adevărul.ro.

