Primarului Nicolae Robu i-au căzut greu la stomac dedicațiile maneliștilor lui Ionuț Nasleu. Prin urmare a transmis o notă internă

Primarul Nicolae Robu s-a supărat pe maneliștii lui Ionuț Nasleu, care ”i-au dat o dedicație” în direct la târgul din Piața Traian organizat de societatea Primăriei Timișoara, Piețe SA.

"Pentru Doamna Flori de la Agil și pentru domnul primar Nicolae Robu"#TM2021 #MăcarRobuFaceCeva #DezvoltareÎnForță Publicată de Cetățean în Timișoara. Pretențios. pe Luni, 25 noiembrie 2019

„Pentru toți oamenii care ascultă muzică bună, ascultătorii noștri! Pentru doamna Flori, este foarte frumoasă, pentru doamna Flori de la Agil, pentru toți invitații, pentru toată lumea prezentă, mulțumim domnului primar, domnului primar mulțumim în primul rând. Pentru fratele meu, să-i dea Dumnezeu fericire!”, este dedicația unui manelistul, care a făcut senzație pe rețelele de socializare.

Atins în amorul său de artist, primarul Nicolae Robu a trimis marți o notă internă prin care spune că: „Se interzice folosirea pe domeniul public al Municipiului Timișoara, în aer liber, a grătarelor, proțapurilor și altor ustensile de gătit cu foc deschis, generatoare de fum și degajatoare de mirosuri de bucătărie de intensități deranjante”. De asemenea, primarul a transmis, în mod special societății conduse de prietenul Nasleu că: „Se interzice interpretarea/difuzarea de manele pe domeniul public al Municipiului Timișoara, în aer liber, precum și practica anunțării de dedicații, indiferent cine și pentru cine le solicită”. Nota internă este adresată Societății Piețe SA, Biroului Autorizare Activități Comerciale, Biroului Organizare Evenimente și Politiei Locale.

Robu amenință cu „sancționarea drastică a celor vinovați, inclusiv a persoanelor cu funcții de conducere în structurile implicate, care nu au luat măsurile de rigoare pentru ca nerespectarea să nu se producă”.

Nota internă nu are nici o noimă pentru că, dacă primarul se uita prin arhiva primăriei găsea o Hotărâre de Consiliu Local din 2007 care interzicea toate aceste lucruri.

”E scandal public, legat de dedicatiile manelistilor pentru primar, din Piata Traian. Si daca cineva din Politia Locala ar si respecta un HCL din 2007 legat de regulamentul teraselor pe domeniul public, se putea evita acest subiect jenant, pentru o Capitala Europeana a Culturii. Am fost primul oras din tara care a adoptat un așa regulament. Chiar si Sibiul s-a inspirat in acea vreme de la noi….”, spune consilierul local Adrian Orza, fostul viceprimar al Timișoare.

„Nu vor fi niciun fel de manele cu dedicație, îi sancționez pe toți cei care în spații libere vor face așa ceva în Timișoara. Acolo (în Piața Traian, nr) s-a făcut o greșeală prin faptul că s-a vrut să se dea satisfacție și unei anumite comunități care a fost pusă la treabă în zonă. să păzească obiectivele care sunt acolo. Ideea este foarte bună și atunci, la cererea acelei comunități, s-a aprobat să se cânte pe scenă muzică lăutărească specifică. de aici plecându-se, s-a degenerat și s-a ajuns la manele cu dedicație. Intenția a fost una bună, numai că ea nu trebuia să fie lăsată în free running, ar fi trebuit să fie răsplătiți oamenii într-un spațiu închis, sub asistența cuiva, care să facă și educație cu această ocazie, pentru că ceea ce se întâmplă în acest sens pe care ne nemulțumește pe majoritatea covârșitoare a comunității noastre are ca background lipsa de educație. Ştim că în acea zonă s-au întâmplat foarte multe hoții comise se zice, că până nu dovedești nu poți să acuzi pe nimeni, nu? Comise de locuitori din zonă, nu introducem etnia în discuție aici. Şi atunci s-a gândit cineva că ar putea să-i educe să nu mai facă așa ceva, conducerea Piețe SA dându-le o satisfacție punându-i la treabă. Li s-a spus, uite, voi ați ajuns să fiți blamați de toată lumea prin faptele unora din comunitatea voastră, haideți să arătați că sunteți și oameni serioși și ajutați-ne să nu se mai fure, să nu se mai producă stricăciuni în piață, că uite ce frumos am făcut pentru voi. Aceștia au cerut atunci dacă se poate să aibă ca răsplată și ceva muzică specifică lor, s-a dat acordul pentru așa ceva, dar nimeni nu a supravegheat și atunci s-a ajuns la dedicații. Nu știu de cine sunt plătiți lăutarii, întrebați acolo. Atât mi s-a spus mie. Pe mine nu m-a informat nimeni, în momentul în care am intrat pe Facebook tocmai mi-a apărut o scenă cu cineva care cânta genul acesta de muzică și mi-a crescut adrenalina instantaneu, am și sunat imediat la directorul pieței și mai departe las loc imaginației voastre privind ce s-a întâmplat”, a declarat, marți, Nicolae Robu.

Rămâne întrebarea, de ce primarul interzice printr-o notă internă, ceea ce a permis până acum, la târgurile organizate fără nici o noimă prin piețe și parcuri, când de fapt este interzis de 12 ani?

