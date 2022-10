Primele detalii despre Târgul de Crăciun din Timișoara: va fi inspirat de cel de la Sibiu

Luni, 31 octombrie, reprezentanții Casei de Cultură a Municipiului Timișoara au oferit primele detalii referitoare la Târgul de Crăciun. Acesta se va desfășura între 1 decembrie și 2 ianuarie și va fi inspirat de cel din Sibiu. De altfel, asociația sibiană „Events for Tourism” este cea care va instala 50 de căsuțe de lemn în Piața Victoriei.

Reprezentanții Casei de Cultură oferă și primele detalii despre programul artistic: „Eveniment așteptat cu nerăbdare de toată lumea, Târgul de Crăciun va începe la Timișoara pe 1 Decembrie și va rămâne deschis până pe 2 ianuarie 2023. Primul concert programat pe scena Târgului va avea loc cu ocazia Zilei Naționale a României și va avea ca protagoniști trupa Voltaj, Ansamblul «Timișul» și invitații acestuia din toate zonele țării. Programul artistic integral al Târgului de Crăciun urmează a fi anunțat în curând”.

În ceea ce privește alte detalii, reprezentanții instituției mai transmit: „50 de căsuțe vor înveseli, astfel, Piața Victoriei, conform unui proiect arhitectural al asociației sibiene «Events for Tourism», organizator tradițional al Târgului de Crăciun de la Sibiu. Și, pentru că ne dorim o varietate cât mai mare a comercianților prezenți în târg, platforma de înscriere este pusă la dispoziție, în acest an, tot de asociația sibiană, care deține o bază de date de peste 1100 de comercianți. Patinoarul și călușeii nu vor lipsi din decorul de Crăciun, spre bucuria copiilor. De asemenea, micile «târguri» din cartiere îi vor bucura, și în acest an, pe cei care nu găsesc timp să treacă prin zona centrală”.

