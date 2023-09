Primele Doamne ale României

Pe măsură ce suveranitatea se diluează, din nevoia de a demonstra contrariul, prin pantomimă, viitorul președinte al acestei țări este pus în situația de a fi din ce în ce mai prezent peste hotare. La asta contribuie desigur și noua poziție geostrategică a țării noastre. În consecință, statutul Primei Doamne va crește în importanță. Este firesc ca, încă de pe-acum, să ne punem întrebarea cine va fi viitorul președinte al României. Pe marginea acestui subiect se fac speculații din ce în ce mai îndrăznețe. În același timp însă, putem ajunge la un răspuns corect și dacă încercăm să descoperim cine va fi viitoarea Primă Doamnă.

În cel mai adânc mister posibil este învăluită identitatea Primei Doamne în ipoteza în care Marcel Ciolacu va candida și va deveni președintele României. Roxana, soția acestuia, până de curând, cum titrează presa, s-ar putea ca la sfârșitul anului viitor să numai fie decât o biată amintire. O amintire de la Buzău. Unde aceasta conduce o mică afacere, ale cărei părți sociale i-au fost cedate în totalitate de către soțul plecat la București și mutat cu arme și bagaje la Palatul Victoria. Tot presa a amintit, destul de vag, despre o succesoare a doamnei Roxana, dar încă nu se știe nimic precis în legătură cu viitorul statut al acesteia. Până una alta, să consemnăm că doamna Roxana este inginer, licențiată în chimie, ca și Elena Ceaușescu, cu deosebirea că este o persoană extrem de discretă și de modestă. Care refuză să plece din Buzău. La fel cum și Carmen Iohannis a refuzat să părăsească liceul din Sibiu unde predă limba engleză.

În ordinea intențiilor de vot, trebuie să o plasăm în poziția de Primă Doamnă pe doamna Ilinca Simion, desigur, dacă soțul va candida și va câștiga. Absolventă a Facultății de Drept, Ilinca Simion are 25 de ani și urmează să-i dăruiască soțului ei un copil dintr-o serie de cel puțin patru, așa cum și-au propus cei doi. În consecință, sunt slabe speranțe ca Ilinca Simion să fie prea activă în calitate de Prima Doamnă a României. În orice caz, ar fi, dacă ar fi, cea mai tânără Primă Doamnă din istoria recentă.

Mai vizibilă este însă doamna Maria Cristina Ciucă, care ar ajunge Primă Doamnă a României dacă soțul, general cu patru stele, fost premier și încă șef la PNL, va decide să candideze pentru Președinția României și, poate împins de la spate de Klaus Iohannis și cu voturile numărate de STS, ar putea câștiga competiția. Doamna Maria Cristina Ciucă a lucrat în trecut la ISU, sub pălăria atât de mare a lui Raed Arafat. Când soțul a ajuns șeful Armatei, a muncit în calitate de contabil la serviciul secret al Armatei, unde s-a ocupat de deconturi. Au fost astfel decontate mult timp sume de bani în valoare de sute de mii de euro, despre care conducătorii respectivei instituții au pretins, până când procurorii au dovedit contrariul, că au fost acordate unor informatori din rețelele externe. Informatorii erau fictivi, iar banii au intrat în buzunarul superiorilor Mariei Cristina Ciucă, care de altfel, sub anchetă, au și recunoscut frauda. În scurt timp, doamna Ciucă a demisionat, însă ulterior, tot foarte repede, s-a reîncadrat în Armată, în același serviciu, dar, ca printr-o minune, din plutonier major a devenit colonel. Și iar s-a pensionat. De astă dată cu pensie de colonel. După care s-a reîncadrat în câmpul muncii. Tot la stat. Tot la ISU. Tot sub pălăria lui Raed Arafat. Întrucât nu-mi amintesc să o fi văzut vreodată în public, mi-e imposibil să anticipez ce ținută își va alege, ce stil vestimentar, în calitate de Primă Doamnă. Situație similară și în ceea ce o privește pe Roxana Ciolacu, în eventualitatea în care îi va rămâne totuși consoartă liderului PSD. Căci despre Fata Morgana la care se referă presa nu știm chiar nimic.

Avem însă și perspectiva unei Prime Doamne de senzație. Valerie. A lui Dacian Cioloș. O franțuzoaică get-beget, dintr-o familie de oameni politici. Este specialistă în combaterea stresului. Cântă și compune sub psudonimul Yohanna. Va anima cu certitudine întâlnirile la cel mai înalt nivel, dacă și numai dacă Dacian Cioloș își va duce până la capăt intenția de a candida și, firește, dacă va și câștiga.

În fine, o a treia Fata Morgana, o a treia Primă Doamnă invizibilă, este soția lui Cătălin Drulă, despre are presa nu a suflat un cuvințel. Dar, desigur, în iureșul campaniei electorale, doamna Drulă își va face apariția.

În încheiere, vă rog să faceți un efort de imaginație și până la urmă un exercițiu democratic și să alegeți Prima Doamnă din această bogată ofertă.

