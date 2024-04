Primele trei proiecte ale lui Nicolae Robu: reducerea taxelor locale, modernizarea transportului public și stimularea economiei locale (P)

Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD-PNL la Primăria Timișoara, și-a prezentat primele trei proiecte: reducerea taxelor locale, modernizarea transportului public și stimularea economiei locale

În ceea ce privește partea fiscală, Robu a subliniat importanța reducerii taxelor și impozitelor locale. El a dat asigurări că va supune la vot, încă de la prima ședință de Consiliu Local, eliminarea taxei pe parcarea rezidențială: „Garantez că la prima ședință de Consiliu Local voi supune la vot eliminarea taxei pe locurile de parcare în regim rezidențial. Am creat mii de locuri de parcare rezidențială în oraș, dar nu am pus nicio taxă pe ele, pentru că eu consider că timișorenii, contribuabili oricum, merită să beneficieze de ele în mod gratuit și, în general, să nu fie împovărați cu taxe peste taxe”, a spus Robu.

Un punct important pe agenda lui Robu, candidatul Alianței PSD-PNL pentru Primăria Timișoara, este modernizarea sistemului public de transport, în așa fel încât să răspundă necesităților actuale ale cetățenilor. El a menționat că lucrează deja la o nouă organizare a transportului în comun: „Ne propunem să aducem o schimbare semnificativă în modul în care locuitorii Timișoarei se deplasează. Vrem să stabilim un orar fix și predictibil pentru toate mijloacele de transport și să optimizăm traseele astfel încât să acoperim toate zonele orașului. Ce mi se semnalează acum -frecvența redusă și totala impredictibilitate- sunt lucruri care trebuie să înceteze”, a precizat Robu. Mai mult, candidatul Alianței PSD-PNL pentru Primăria Timișoara, preocupat de reducerea poluării în oraș, a spus că va construi un număr corespunzător de stații de încărcare mai mari, capabile să deservească simultan 10-20 de vehicule.

Referitor la viziunea pe termen lung în ceea ce privește economia locală a Timișoarei, Nicolae Robu a spus că va susține, prin măsuri fiscale concrete, antreprenorii locali, dar și investitorii străini, argumentând că „atât afacerile mici, dezvoltate pe plan local de antreprenorii noștri, cât și companiile mari care au ales, respectiv vor alege Timișoara pentru a-și desfășura activitatea au un rol important în economia locală și ambele aduc beneficii multiple comunității noastre”.

