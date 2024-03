Primul cabinet stomatologic școlar din județul Timiș s-a deschis în comuna Dumbrăvița

Primăria comunei Dumbrăvița din județul Timiș a finalizat amenajarea și dotarea primului cabinet școlar stomatologic din localitate. Finanțarea a fost susținută în integralitate din bugetul local.

„Cred cu tărie că educația este foarte importantă. Odată cu expansiunea localității a crescut și numărul copiilor din Dumbrăvița, așa că mă bucur enorm că putem să inaugurăm astăzi acest cabinet stomatologic școlar de a căror servicii vor beneficia aproximativ 1.500 de elevi. Pe lângă acest cabinet, în instituțiile noastre de învățământ mai sunt funcționale alte trei cabinete medicale. Acestea sunt deservite de doi medici și șase asistente. Proiectul pe care îl inaugurăm astăzi întregește, astfel, componenta de sănătate și de educație medicală, iată, în ceea ce privește igiena orală pentru copiii care învață în Dumbrăvița. Îmi doresc ca toți elevii acestei școli să beneficieze de aceste servicii”, a spus Horia Bugarin, primarul comunei Dumbrăvița.

Cabinetul stomatologic școlar respectă toate normele legale în vigoare și este format dintr-o sală stomatologică, o sală pentru sterilizarea instrumentarului, una pentru pacienții care sunt în așteptare, o magazine pentru depozitarea materialelor și a ustensilelor de curățenie, un vestiar și două grupuri sanitare – pentru personal, respectiv pacienți.

Mobilierul a fost furnizat în cadrul unei sponsorizări obținută de autoritățile locale de la IKEA.

„Investiția este suportată integral din bugetul local al comunei Dumbrăvița, o sumă de 150.000 de lei. Am beneficiat și de sponsorizări de la parteneri locali, companii care funcționează pe raza localității noastre. Le mulțumim în special celor de la Ikea care ne-au ajutat cu amenajarea acestui cabinet, respectiv dotarea lui”, a spus Sergiu Grui, viceprimar comuna Dumbrăvița.

În cabinetul stomatologic școlar de la Dumbrăvița vor fi efectuate tratamentele incluse în competența generală a stomatologiei: screening, profilaxie (detartraj profesional, air-flow, fluorizări, sigilări), pedodonție interceptivă (interceptarea anomaliilor dento-maxilare) și urgențe (în caz de dureri sau traumatisme locale).

„Noi, dascălii, avem această menire de a transmite o educație copiilor noștri, pe lângă deslușirea tainelor scrisului și a cititului; trebuie să facem educație de diverse tipuri, precum este cea pentru sănătate. Într-o primă etapă îi vom informa pe părinți despre existența acestui cabinet și serviciile pe care le oferă. Ei trebuie să știe faptul că acest cabinet nu va furniza doar tratamente copiilor, ci aici se va face și prevenție. Tratamentele individuale vor fi făcute doar în prezența părintelui, doar cu acordul lui”, a declarat Adrian Nicola, director Școala Gimnazială Dumbrăvița.

Serviciile medicale stomatologice vor fi asigurare de Iuliana Zăvoianu-Românu, absolventă a Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara.

„Mă bucur că am onoarea să fiu prima care deschide acest cabinet stomatologic. Am absolvit facultatea în 2022, lucrez la un cabinet privat din oraș, dar tot timpul am făcut și voluntariat, mai cu seamă când a fost vorba despre copii. De abia aștept să îi cunosc pe micuți. Sunt încântată că îmi voi desfășura activitatea chiar în școală, voi putea lega astfel o conexiune mult mai bună cu ei. Și pentru ei e foarte important, le va reduce din anxietatea pe care ar putea să o resimtă vizavi de medicul stomatolog. Voi pune foarte mult accentul pe prevenție. Ei trebuie să învețe, încă de mici, ce înseamnă să aibă grijă de dințișorii lor”, a declarat Iuliana Zăvoianu.

În județul Timiș, cabinete stomatologice există doar în școlile speciale. Elevii și preșcolarii din Timișoara nu au la dispoziție servicii medicale dentare în incinta unității pe care o frecventează.

„Dumbrăvița este o localitate care are o administrație aplecată spre educație, știu că există un parteneriat foarte strâns între primărie și școală. Iar acest lucru se vede și astăzi prin evenimentul la care suntem cu toții prezenți. Din păcate, cabinetele medicale stomatologice sunt o raritate în școlile din Timiș. Cred că este un semnal bun ceea ce se întâmplă aici pentru celelalte unități administrativ-teritoriale din județ. Dumbrăvița dă acest semnal bun pentru că a dezvoltat un cabinet stomatologic în școala gimnazială. Îi mulțumesc domnului primar că este alături de școală și domnului director care reușește să managerieze activitatea întregului complex școlar de la Dumbrăvița, care este unul dintre cele mai mari din județ. Mă bucur că avem un cabinet dotat cu ultima tehnologie la nivel internațional. Ar fi bine ca astfel de cabinete stomatologice să existe în toate școlile”, a spus Cosmin Hogea, inspector școlar adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Primăria comunei Dumbrăvița finanțează anual întreținerea celor trei cabinete medicale școlare care funcționează la școală, grădinița și creșa din localitate. Cheltuielile anuale asigurate din bugetul local se ridică la 740.000 de lei pentru salarii și 25.000 de lei pentru materiale sanitare.

