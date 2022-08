Primul mountainbike urban din Timișoara. Campionul mondial a fost învins în Piața Unirii

Inaugurarea fabricii de biciclete Corratec din Timişoara a continuat, sâmbătă seara, cu o competiţie ciclistă inedită. Pentru prima dată în Timişoara, în Piaţa Unirii, a fost organizat un concurs Mountain Bike Eliminator.

Traseul a fost amenajat în jurul spaţiului verde din piaţă, concursul desfăşurându-se după regulile unui campionat mondial.

La start au fost prezente nume mari ale disciplinei, precum campionul mondial en-titre Simon Gegenheimer, campioana mondială a fetelor, italianca Gaia Tormena, dar şi Titouan Perrin Ganier, campionul Franţei şi de patru ori campion mondial, Marcela Lima, campionul naţional al Braziliei şi câştigătorul sezonului de Cupă Mondială din Abu Dhabi sau Simon Rogier din Franţa, sportiv emblematic la disciplina de mountainbike.

Competiţia din Piaţa Unirii s-a încheiat în nocturnă, după ora 22.00, cu o mare surpriză. Câştigătorul Mountain Bike Eliminator Timişoara a fost Ede Molnar din Sfântu Gheorghe, campionul de şase ori campion al României, care a reuşit să-l învingă pe favoritul Simon Gegenheimer. Pe locul trei s-a clasat Ricky Morales, campionul naţional al Puerto Rico.

„E incredibil ce s-a întâmplat. E prima dată când am şansa să concurez cu cele mai mari nume din acest sport, iar în timpul cursei totul s-a desfăşurat în avantajul meu. E incredibil. Nu mă aşteptam să câştig. În această dimineaţă am participat la un concurs XCO, la Păltiniş, unde nu m-am simţit prea bine din cauza altitudinii şi am renunţat. Aşa că seara am venit aici. Acum trei săptămâni am reuşit să vin pe locul trei la Campionatul European, a fost ceva neaşteptat, iar acum mi-am jucat şansa. Putem să promovăm acest sport în România numai dacă trimitem sportivi să participe la astfel de concursuri, cu nume atât de mari. Iar aşa organizare bună ca la Timişoara nu am mai văzut încă în România”, a declarat Ede Molnar.

La fete nu au fost surprize. A câştigat campioana din Italia Gaia Tormena, urmată de Marion Fromberger din Germania, care, de asemenea a obţinut rezultate remarcabile în etapele de Cupă Mondială, iar pe locul trei a venit Eszter Bereczki, concurenta echipei Velocitas Timişoara.

„Cursa a fost foarte rapidă, trebuia să fim foarte atenţi să nu greşim, chiar dacă nu au existat obstacole chiar atât de dificile. A câştigat campioana mondială de două ori, a fost experienţă foarte faină să concurez în finală cu ea. Am putut vedea cum abordează un astfel de traseu. Sunt mulţumit de locul trei”, a declarat Eszter Bereczki, care are trei titluri naţionale consecutive la Cross Country Elininator.

Mulțumiți de cum a ieșit concursul, organizatorii au transmis că la anul se gândesc să aducă la Timișoara o etapă de campionat mondial de mountainbike urban.

