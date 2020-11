Principalele partide politice au demarat campania electorală în centrul Timișoarei

Conform tradiției, la ora zero a primei zile de campanie eletorală, reprezentanții partidelor politice au lipit primele afișe de promovare politică în fața presei. În centrul Timișoarei, la panourile de afișaj s-au prezentat reprezentanții PSD, cei ai USR PLUS și doar doi de la PNL, formațiunea liberală decizând cu doar câteva minute înainte de acțiune, să renunțe la aceasta, după anunțul lansat de președintele Klaus Iohannis legat de pandemia de coronavirus.

Cei de la PSD s-au prezentat la fața locului cu o echipă numeroasă de candidați, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților.

„Vom avea o campanie aflată sub semnul pandemiei care ne afectează pe toți. Asistăm în aceste săptămâni la tot felul de decizii ale Guvernului PNL care fac totul, mai puțin să se bată cu pandemia pentru o mână de voturi. Nu contează câți oameni sunt în spitale, nu contează că dacă se menține acest ritm de creștere ATI-ul se va bloca într-o săptămână, 10 zile. Contează alegerile așa cum am văzut în seara asta și prin declarațiile făcute de președintele Iohannis la ședința de Guvern. De fapt, Ludovic Orban l-a chemat pe președintele Iohannis ca să prezideze eșecul Guvernului PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, numărul 1 pe lista PSD de candidați la Camera Deputaților.

PNL Timiș a renunțat în ultimul moment la o acțiune promo de acest gen.

„Având în vedere înmulțirea semnificativă a numărului de cazuri de COVID-19, precum și măsurile propuse astăzi de președintele Klaus Iohannis, în ședința de Guvern, am decis să anulăm evenimentul tradițional prin care marcam startul campaniei electorale – lipirea primului afiș la ora 00:00. Am luat această hotărâre în semn de respect față de locuitorii tuturor localităților carantinate. Va fi o campanie atipică și vă asigurăm că, pe parcursul acesteia, nu vom pune în pericol sub nici o formă sănătatea cetățenilor. Facem un apel la responsabilitate și îi îndemnăm pe toți locuitorii județului Timiș să respecte toate măsurile împotriva răspândirii infectării cu virusul SARS-COV-2. Este o responsabilitate care revine fiecăruia dintre noi, pentru a nu ajunge într-o situație epidemiologică mai gravă”, a scris Alin Nica pe Facebook.

Cei de la USR PLUS nu au ratat momentul pentru a-și prezenta doi dintre candidați.

”Dăm startul campaniei, o campanie atipică pentru anii aceștia, o campanie în care trebuie să avem grijă unii de alții. Sănătatea este cea mai importantă și toată campania noastră așa va fi dusă”, a anunțat, la panourile electorale din Piața Victoriei, Nicu Fălcoi, unul dintre candidații din Timiș ai formațiunii la Camera Deputaților.

Raoul Trifan a fost mai lung în declarații și a anunțat o campanie electorală cu totul specială.

„Este o campanie foarte importantă pentru că va stabili direcția pe care o vom urma în următorii patru ani. Noi suntem foarte încrezători că vom avea un rezultat foarte bun în zona Timișoarei și în zona periurbană. Noi vom merge în Parlament și vom susține și promova pe care le-am susținut și în ultimii patru ani, dar și cele noi, din proiectul de guvernare ”Fără hoție”. Facem un apel pentru o campanie electorală responsabilă pentru că ne aflăm într-o situație foarte gravă cu această pandemie. USR-PLUS Timiș a luat decizia să nu aibă ieșiri în stradă și să nu interacționeze cu cetățenii direct, să nu împartă materiale electorale tocmai pentru a evita contaminarea”, a declarat, joi noaptea Raoul Trifan, candidatul USR PLUS pentru Senat.

