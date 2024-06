Principalii competitori pentru șefia CJ Timiș și Primăria Timișoara au fost candidați cu venituri și proprietăți importante

Alfred Simonis sau Alin Nica, Dominic Fritz sau Nicolae Robu, cei care au luat, de departe, cele mai multe voturi la alegerile pentru postul de președinte al CJT și primar al Timișoarei, au avut anul precedent venituri îndestulătoare. Fiecare dețin terenuri, case, depozite la bancă.

Învingătorul de la CJT, Alfred Simonis, deține, conform declarațiilor făcute publice de Agenția Națională de Integritate, unde candidații au fost obligați de lege să depună declarațiile, de două terenuri, unul de 831 mp la Moșnița, respectiv de unul de 2878 mp la Murani, aici în cotă egală, jumătate cu jumătate, cu soția sa. Mai deține un apartament de 57 mp și o casă de 256 mp, ambele integral. În ultimul an a vândut un teren extravilan pentru 30.000 de euro. La depozite bancare, cel mai mare e unul la BCR, în valoare de 47437 lei, dar declară că deține în posesie personală 65.000 de lei. El mai apare și cu două datorii pe termen lung la două bănci, una de 448179 de lei, respectiv una de 239.239 de lei. Ca și deputat a încasat 151.633 de lei.

Nici Alin Nica nu se poate plânge că va avea probleme pentru că nu mai primește salariul de președinte CJT, după ce a pierdut postul la aceste alegeri. El este, în primul rând, important proprietar de terenuri, conform declarației deține șapte terenuri intravilane și șapte terenuri agricole, unele deținute exclusiv în nume propriu, altele împreună cu soția sau alte persoane. Vorbim despre multe hectare de teren, unele cumpărate, altele moștenite. La locuințe apare cu trie case, din care două moștenire, respectiv una construită, două peste 300 de metri pătrați, respectiv un mic apartament de 27.000 mp. Mai deține și două autovehicule, un Vw Jetta și o Skoda Kodiaq. Nica e prevăzător și are mai multe conturi bancare, la mai multe bănci, cu sume considerabile, remarcăm depozitele în valoare de 124.494 lei, 111.816 lei, sau de 94.972 lei. Se mai remarcă prezența unei investiții de 22.927 euro, la un important fond de investiții. De asemenea, are acordate mai multe împrumuturi importante, cu sume de multe mii de euro, de exemplu, spre Raimond Rusu apar două împrumuturi, unul de 145.000 de euro respectiv unul de 21.000 de euro. Are de achitat o ipotecă la bancă, de 175.000 de lei. Prezența în organismele europene de la Bruxelles au fost extrem de bănoase pentru Nica, de la Comitetul European al Regiunilor a primit 28.019 euro, iar de la Comisia Europeană 5697 de euro. De la CJT a primit 210.332 lei, iar de la Consiliul Național de Integritate, post pentru care s-a luptat anul precedent, nu mai puțin de 15.337 lei.

La lupta pentru scaunul de primar, atât învingătorul, dar și învinsul stau excelent la avere și câștiguri realizate. Dominic Fritz este un adevărat … antreprenor, se integrează perfect în profilul votantului USR, are acțiuni, participări la fonduri de investiții, conturi bancare în România și afară. Deține două terenuri intravilane, unul de 50, unul de 732 mp. Imobiliar, deține un apartament de 63 mp, fiind… co-locatar alături de soția sa, care deține o casă de 180 mp. Dacă nu ați știut, primarul biciclist deține o Skoda Fabia, din 2017. Bancar, are mai multe conturi curente, cu sume importante: 13.000 lei, 10.300 lei, 9500 lei, dar și unul în dolari, 23.000, la United Nations Credit Union USA. În Franța are un cont curent de 3500 de euro. Deține acțiuni, de câteva mii de euro fiecare participație, la nume cunoscute din domeniul economic pe plan mondial, inclusiv celebrele deja acțiuni la Netflix, în valoare de 15744 euro. Funcția de primar nu e chiar rău plătită, indemnizațiile primite sunt în valoare de 164.268 lei.

Nicolae Robu, învinsul, se remarcă, la fel ca și colegul său ex-liberal, cu numeroase terenuri deținute, dar, spre deosebire de acesta, nu a fost cumpărător, ci moștenitor, la care se adaugă numeroase terenuri ale soției sale, tot moștenite toate la Bocsig. Deține două apartamente jumi-juma, cu soția, unul de 94, unul de 85 mp. Mai deține o casă în coproprietate cu sora sa, moștenire, o altă casă aparținând soției, tot moștenire. La vehicule, Robu e fan convins Renault, deține două autovehicule, o Laguna despre care spune că e deja pusă pe butuci, respectiv o Latitude. Cât a fost primar, era condus de celebrul șofer Vasile, în la fel de celebra limuzină Mercedes. Deține două conturi bancare, dintre care unul depășește cu puțin 100.000 de lei. La venituri realizate, Robu a câștigat 28.922, pentru postul pe care încă îl deține la Universitatea Poltehnica, dar și pentru apartenenta la ”academia” oamenilor de știință. Dar, este un adevărat performer la categoria pensii realizate, cu 164.244 de lei.

