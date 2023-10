„Printul Clisurii”, arestat pentru că ar fi exploatat sexual două minore. Una era chiar fiica iubitei

Tribunalul Caras-Severin a admis propunerea procurorilor DIICOT si a emis mandate de arestare preventiva pentru fostul primar al comunei Pojejena, Omer Radovancovici, și a amantei acestuia, Lavinia Dragomir, pentru mai multe infracțiuni din sfera proxenetismului.

„Admite, in parte, propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Caras-Severin, privind arestarea preventiva a inculpatilor Radovancovici Omer si Dragomir Iasmina-Lavinia, in dosarul nr. 47-D/P/2023.

Dispune arestarea preventiva a inculpatului Radovancovici Omer, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, constituirea unui grup infractional organizat in scopul comiterii unor fapte grave din sfera infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, pe o durata de 30 zile, de la data de 07 octombrie 2023, pana la data de 05 noiembrie 2023, inclusiv”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) nr. 47/2023 din 07.10.2023.

Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare cu inculpatii si procurorul, care va fi solutionata de Curtea de Apel Timisoara.

Judecatorul de drepturi si libertati a respins acuzatiile procurorilor DIICOT Caras-Severin privind comiterea infractiunilor de act sexual cu minor, corupere sexuala a minorilor si uz de arma fara drept. De asemenea, si amanta celui supranumit Printul Clisurii, Dragomir Iasmina-Lavinia, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzata de trafic de minori si trafic de persoane.

„S-a retinut ca, in perioada mai – octombrie 2023 inculpatul, pe fondul relatiei de concubinaj pe care o avea cu inculpata, i-a cerut ca in schimbul unor foloase materiale sa o determine pe fiica sa in varsta de 11 ani si pe nepoata sa (majora), sa asiste, sa participe si ulterior sa efectueze acte de natura sexuala. Inculpata a acceptat si uzand de autoritatea pe care o avea asupra celor doua persoane vatamate le-a determinat sa satisfaca cererile inculpatului, fiind exploatate sexual in beneficiul acestuia.

De asemenea, inculpatul, impreuna cu alti suspecti, a constituit un grup infractional organizat ai carui membrii au participat la partide de vanatoare organizate pe un fond de vanatoare din judetul Caras Severin, unde au fost folosite inclusiv arme de vanatoare detinute ilegal. Carnea de vanat rezultata a fost procesata si ulterior comercializata sau oferita cadou in scopul obtinerii unor servicii de interes pentru membrii grupului.

Totodata, in cadrul intrunirilor si petrecerilor (cu circuit inchis) la care au participat membrii grupului si persoane din anturajul acestora, inculpatul a inlesnit practicarea prostitutiei de catre mai multe femei, in scopul obtinerii unor foloase.

Au fost puse in aplicare 13 mandate de perchezitie domiciliara, fiind identificate si ridicate mai multe mijloace de proba. Pana in prezent au fost identificate 5 persoane vatamate majore”, se arata in comunicatul DIICOT Caras-Severin.

Omer Radovancovici, supranumit si „Printul Clisurii”, a fost condamnat definitiv, in anul 2013, la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul contrabandei cu tigari din portul Moldova Noua.

A fost destituit din functia de primar, insa la alegerile din 2013, locuitorii din Pojejena au ales-o in funtea comunei chiar pe sotia lui, Mira Radovancovici, care a candidat sub sigla USL. Se pare ca primarita are priza la alegatori, intrucat, in 2020, a castigat din nou alegerile, candidand din partea aliantei locale PSD – Pro Romania, scrie impactpress.ro.

