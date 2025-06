„Pro Musica: Vremea trece, vremea vine” – Povestea unei legende rock, în premieră pe marele ecran

Iubitorii formației rock Pro Musica au fost invitați miercuri seara, 25 iunie, la premiera documentarul artistic-muzical „Pro Musica: Vremea trece, vremea vine”. După aproape trei ani de la începerea filmărilor, filmul a fost prezentat la Cinema Timiș.

Este un film care spune povestea celor 52 de ani de existență ai uneia dintre cele mai îndrăgite formații românești. Conține interviuri cu principalii membri ai grupului, fragmente din concertele susținute de Pro Musica de-a lungul anilor, dar și reconstituiri teatralizate, interpretate de actori, ale unor momente importante.

“Proiectul care reflectă și reprezintă activitatea noastră a început aproape trei ani. Filmul respectiv este un proiect așteptat de foarte multă lume, inclusiv de noi. Ca format este un film documentar-artistic, are o durată normală pentru genul acesta de filme, 98 de minut, cu foarte multe secvențe de docu-dramă, cu părți jucate de actori tineri care ne joacă pe noi la diferite vârste. Are de toate, are și părți triste, părți dramatice, dar și părți în care râzi de pici de pe scaun. Cred că este împănat bine. Bineînțeles are și multă muzică”, a spus Ilie Stepan, liderul trupei Pro Musica.

Regia filmului îi aparține lui Gheorghe Șvaițer, după un scenariu scris de Marian Odangiu – care a fost alături de Pro Musica în mai multe etape din istoria grupului.

La castingul pentru rolurile din tinerețea muzicienilor de la Pro Musica s-au înscris peste 40 de persoane. Rolul lui Ilie Stepan este jucat de doi actori: unul care îl întruchipează în perioada liceului și altul în jurul vârstei de 40 de ani.

Această docu-dramă nu este doar despre Pro Musica. Este vorba despre o epocă, despre tinerețea unor generații și despre un fenomen care a început pe 15 ianuarie 1973, cu un spectacol susținut în sala de festivități a Liceului Pedagogic.

Premiera filmului „Pro Musica: Vremea trece, vremea vine” a avut loc într-o sală aproape plină. După film, lângă Ilie Stepan, au urcat pe scenă reprezentanții trupei Pro Musica, cei care au contribuit la realizarea filmului, cât și actorii care au jucat în el.

Comentarii

comentarii