Probleme pe șantierul drumului județean Sânmartinul Sârbesc – Sânmartinul Maghiar

Președintele Consiliului Județean Timiș a vizitat șantierul de pe drumul județean care leagă Sânmartinul Sârbesc și Sânmartinul Maghiar și a descoperit că acolo sunt în continuare probleme. Alin Nica nu e mulțumit nici acum de ceea ce a găsit pe teren.

”La CJ Timiș avem toleranță zero față de lucrări realizate necorespunzător. Am verificat astăzi stadiul în care se află drumul Sânmartinu Sârbesc – Sânmartinu Maghiar, lucrare nerecepționată pentru care am solicitat refacerea stratului de asfalt.

Pe 2,2 km din cei 5 km avuți în vedere, s-a refăcut lucrarea așa cum am cerut. S-a turnat strat de legătură, însă peste acesta, este nevoie de asfalt – strat uzură.

Am atras atenția și asupra kilometrilor rămași, nu pot rămâne așa cum se prezintă acum. Sunt necesare remedieri punctuale pe traseu, adică aplicare de tratament bituminos înainte de uniformizarea prin stratul de uzură. Încă de la începutul mandatului am subliniat că cer seriozitate din partea constructorilor. Vremea lui “merge și așa s-a dus”. Suntem atenți la recepțiile lucrărilor și la standardele la care se lucrează, iar acele firme care nu țin pasul cu exigențele, vor suporta consecințele legale”, a anunțat șeful CJT.

