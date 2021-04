Procurorul Lucian Papici, unul dintre cei mai importanți cinci oameni din DNA, a cerut eliberarea din funcție prin pensionare

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va lua in discutie, la sedinta din 20 aprilie, nu mai putin de sapte cereri de pensionare a unor magistrati care au decis sa-si puna roba in cui si sa iasa din sistem.

Printre procurorii care asteapta decizia CSM la cererea de eliberare din functie prin pensionare se afla si Lucian Papici, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, care, dupa un deceniu de activitate la varful DNA, nu a reusit sa se acomodeze la o unitate de parchet judetean, printre dosare care nu reprezinta adevarate provocari profesionale si mediatice.

Lucian Papici a revenit la Timisoara in 31 august 2015, dupa aproape 13 ani petrecuti in structurile de conducere ale DNA. A fost unul dintre cei mai importanti cinci oameni din DNA, seful Sectiei 1 din DNA, coordonand anchetele in cele mai importante dosare de coruptie din ultimii ani, inclusiv in Dosarul Referendumului, in care liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta.

In ultimii ani, printre dosarele instrumentate de Papici se numara si „Termopanele lui Nastase”, „Caltabosul”, „Voicu – Costiniu”, „Examenele INM” si mai recent “Referendumul”.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii