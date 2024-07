 Producții modeste la grâu și rapiță și prețuri mici, în Timiș

Pentru fermierii din Timiș, 2024 este un an record, în ceea ce privește decalarea datei de începere a recoltatului la cereale, cu până la două săptămâni. “Sunt fermieri colegi care au început în 15 iunie, alții mai devreme”, a spus Samson Popescu, din Cărpiniș.

Lipsa iernii și gerul din martie – efecte grave

În 17 iunie, Samson a făcut prima probă, dar a început în 19 iunie campania de recoltat la grâu. Anul acesta fenofaza de dezvoltare a plantelor a fost grăbită din cauza temperaturilor din martie și aprilie foarte ridicate.

“Culturile nu știu de numărul de zile, ci de suma gradelor de temperatură. Astfel, plantele au ajuns la fructificare, apoi în scurt timp la maturizare”, spune fermierul.

La rapiță, el a obținut 3.500 de kg la ha, când trebuia peste 4.000 de kg. Cauza reducerii producției o reprezintă nopțile prea reci din luna martie, cu până la minus 2 grade, chiar când rapiță era înflorită. De aceea multe flori au avortat, unele chiar au înghețat.

“În Timiș nu a fost un an pentru producție de rapiță”, este de părere Samson Popescu. Grâul arată bine în Timiș, dar fermierii susțin că rezultatele sunt sub așteptări. Samson miza pe 7.000 kg – 8.000 kg la ha și preconizează că va obține 6.000 de kg!

E o producție afectată de căldurile mult prea mari, de ploile abundente și de fluctuațiile de temperatură de până la 20 de grade de la noapte la zi sau de la o zi la alta care au avut efecte negative în dezvoltarea plantelor.

Popescu a mai spus că în 2024 nu au fost condiții pentru un an normal în agricultură. Deși nu mai este nimic normal sau ceea ce noi numim un an normal e ceea ce înseamnă o medie multianuală a gradelor.

Luna martie e o lună decisivă pentru grâu și atunci cultura a avut de suportat diferite șocuri puternice. Martie a fost prea călduros plantele s-a dezvoltat prea repede, dar a fost și frig.

E perioada când se diferențiază elementele florale și de producție și la grâu și la rapiță. Au fost nopți cu minus 2 minus chiar minus 3 grade și astfel florile de rapiță au înghețat și evident nu au mai produs nimic.

A fost și o perioadă de secetă, în perioada aprilie -mai, și nu a fost favorabilă dezvoltării optime a plantelor. A fost căldură, dar nu apă. Apoi au venit ploile abundente.

“Într-un an e bine, în alt an, mai puțin bine. Atunci, am sperat că se va ajunge la o producție bună chiar foarte bună. Totuși să nu uităm că grâul crește afară și condiții în care nu le putem controla, cu variațiile de temperatură”, a spus Popescu.

Totuși, el speră să fie un an bun, până la urmă, după recolta din toamnă. “Punem producția la adăpost și ne mulțumim cu ce va ieși și sperăm că se vor regla piața și prețurile, fiindcă producțiile nu sunt așa mari cum au afirmat unii”.

O altă cauză a producțiilor mici la grâu și la rapiță în Timiș este și faptul că din toamnă, a început atacul rozătoarelor și a avut un impact foarte mare asupra culturilor. Au diminuat numărul plantelor.

Mircea Boteanu din Comloșul Mic a explicat că niciodată orzul în județul Timiș nu s-a recoltat la începutul lunii iunie, chiar sfârșitul lui mai. “Sunt fermierii care au recoltat înainte de 1 iunie. La la grâu și la rapiță, s-a întrat la recoltat cu două săptămâni mai repede în acest an”, a spus Boteanu.

El crede că o cauză a decalării recoltatului o reprezintă faptul că nu a existat iarnă în Timiș. De aceea plantele nu au mai intrat în repausul forțat impus de ger, cum este normal. De aceea acestea s-au dezvoltat permanent.

La grâu preconizează să obțină în medie 6 tone la ha, iar la rapiță peste 3 tone. Astfel, își va putea acoperi cheltuielile și să rămână și ceva în plus.

Piața cerealelor dăunează fermierilor

Samson Popescu mai susține că cel mai urât lucru îl reprezintă faptul că prețul la cereale este mult prea mic. A fost o scurtă perioadă când a mai crescut valoarea grâului, apoi iarăși a scăzut. A început campania și în fiecare zi tot mai scad din prețul grâului, care a ajuns sub 0,80 de lei, în iunie.

Piața merge din rău în mai rău, iar fermierii pierd. Samson este de părere că kilogramul de grâu ar trebui să se vândă cu 1 leu pentru ca agricultorul să aibă un câștig real. “Prețul corect este 1 leu!”.

Samson a explicat că pe un ha un fermier poate investi diferit în funcție de tehnologiile aplicate și condițiile climatice de la an la an, dar el a cheltuit 4.500 – 5.000 lei. Unii fac tehnologii sofisticate și mai multe fertilizări.

La 5.000 de lei investiți și la prețul de sub 80 de bani kg de grâu, trebuie măcar 6 tone să obții. Dacă ai mai puține cheltuieli de 5.000 de lei ar fi în regulă. Îți mai rămâne ceva, dar și așa la limită.

“Cei care impun prețurile vor să câștige numai ei. De aceea cei care nu reușesc să facă producții vor da faliment. Vor rămâne pe dinafară. Acumulează datorii, iar când nu mai reușesc să plătească gata”, a constatat Samson.

”Prețul la grâu este mai mic decât în 2023. Nu e îmbucurător pentru noi după doi – trei ani cu probleme. Nu e bine, dar cui îi pasă. Totuși, pentru pâine va fi grâu, mai ales că aducem masiv din Ucraina sau Argentina”, a concluzionat Samson Popescu.

“Dacă ar fi 1.000 de lei tona de grâu ar fi un preț echitabil pentru fermieri, dar cu cât crește mai mult, cu atât se va simți mai scump în buzunarul și în farfuria consumatorilor și tot mai puțin în buzunarul producătorului”, a declarat Boteanu.

