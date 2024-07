Prof. Daniel Dejica-Carțiș, decan al Facultății de Științe ale Comunicării din cadru UPT, ales vicepreședintele Societății Germane pentru Studii de Traducere și Interpretare

În decursul acestei săptămâni, prof. univ. dr. Daniel Dejica-Carțiș, decan al Facultatea de Științe ale Comunicării și director al Centrului de Studii Avansate în Domeniul Traducerii – PoliCAT din cadrul Universității Politehnica Timișoara, a fost ales vicepreședintele Societății Germane pentru Studii de Traducere și Interpretare – Deutsche Gesellschaft für Übersetzungs- und Dolmetschwissenschaft (DGÜD).

Societate academică cu caracter internațional, DGÜD reunește nume celebre care au contribuit la dezvoltarea traductologiei, precum Gerhard Budin, University of Vienna, Gyde Hansen, Copenhagen Business School, Heidrun Gerzymisch, University of Saarbrucken, Daniel Gile, Universite Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Julianne House, University of Hamburg, Sylvia Kalina, Koln Technical University, Lew Zybatow, University of Innsbruck și mulți alții.

Daniel Dejica-Carțiș își propune să contribuie din această funcție la îndeplinirea obiectivelor generale DGÜD, și anume consolidarea statutului științific al traductologiei și promovarea disciplinei în contexte sociale, politice, economice, științifice și tehnice la nivel național și internațional.

Totodată, acesta coordonează seria de evenimente Translating Europe Workshops organizate la Universitatea Politehnica Timișoara sub egida Direcției Generale pentru Traduceri a Comisiei Europene, și împreună cu Muguraș Constantinescu (Universitatea Stefan cel Mare Suceava) și Titela Vîlceanu (Universitatea din Craiova), coordonează volumele din cadrul seriei O istorie a traducerilor în limba română, publicate la Editura Academiei Române.

Comentarii

comentarii