Prof. Daniel Drăgan, candidat PNL la Primăria Parța: “Mi-aș dori ca din 9 iunie să continuăm împreună!”

Prof. Daniel Drăgan, candidat PNL la Primăria Parța, dusține că, dacă ar fi să facă un bilanț al activității sale, pe tot parcursul acestei perioade, ar spune că este mulțumit că a atins în cea mai mare parte, proiectele propuse atunci, în 2020.

Sigur că, orice mandat vine la pachet cu situații plăcute, dar și cu greutăți, cu lucruri și domenii cunoscute, dar și cu altele noi, și cu multă, multă responsabilitate.

“Cu toată ființa mea am dorit să fiu lângă și pentru comunitate, am ascultat fiecare cetățean ce m-a abordat la sediul Primăriei sau în afara ei, am făcut tot posibilul și m-am zbătut să rezolv fiecare problemă ce a venit în fața mea. Uneori ușor și rapid, alteori mai lent, în funcție de intensitatea problemei. De fiecare dată m-am raportat la lege, la aplicarea ei, pentru că asta am promis la început, chiar dacă de multe ori am supărat sau deranjat prin acest lucru. Am promis transparență, am decis ca ședințele Consiliului Local să fie transmise în direct, nu am avut nimic de ascuns, deoarece mi-am dorit ca cetățenii să fie în permanență conectați la activitatea noastră ca și instituție. Asta este și normalitatea, ca administrația să fie parte din comunitate, iar comunitatea parte din administrație. De fapt, eu și colegii din Consiliul Local suntem aici datorită dumneavoastră și pentru dumneavoastră, și trebuie să fiți la curent cu tot ceea ce intreprindem la nivel administrativ”, este mesajul prof. Drăgan către cetățenii comunei Parța.

Evident că nu poți face într-un mandat, cât s-a făcut în cele patru mandate de când s-a reînființat comuna, este imposibil, nefiresc, deși o parte dintre cetățeni a avut această așteptare de la primar.

Prof. Daniel Drăgan a început mandatul cu pandemia, a achitat o serie de datorii preluate odată cu funcția, apoi, fabrica celui mai important contribuabil pentru bugetul comunei, societatea Frigoglass a ars, în vara anului 2021, lucru ce evident a afectat și localitatea.

“Dar, slavă Domnului, am reușit, nu numai să ducem la bun sfârșit obiectivele asumate, ci să accesăm și altele, pe cont propriu sau în colaborare cu Consiliul Județean Timiș, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Administrația Fondului de Mediu, etc, în funcție de necesitățile comunei”.

Unele dintre aceste obiective sunt încă în derulare, fiindcă, așa cum bine știm, în țara noastră lucrurile se mișcă greu, sunt o mulțime de dosare ce trebuie întocmite, apoi timpii îndelungi de așteptare pentru obținerea avizelor și începerea lucrărilor.

“Sunt împăcat cu mine însumi, că am dat tot ceea ce a fost posibil pentru comunitate, chiar dacă asta a însemnat să fiu fizic, mai puțin lângă familia mea de acasă. Știu că ei au înțeles că familia noastră extinsă este întreaga comunitate și trebuie să acordăm atenția cuvenită, fiecărui membru în parte.

Astfel că tuturor categoriilor de vârstă și domeniilor de activitate le-am dedicat acțiunile pe care le știți și la care, mulți dintre dumneavoastră ați participat. A fost și este o onoare și o plăcere să mă implic activ, alături de soția mea și mulți colegi sau membri ai comunității, în a vă crea momente frumoase, distractive și relaxante”, a explicat edilul.

Primarul Daniel Drăgan mai spune că nu este omul conflictului, nu obișnuiește să critice și nici să judece și oamenii speră că și-au dat seama de aceste lucruri.

“Dragi consăteni, am ajuns în ultimele zile ale campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024. Sunt aproape 4 ani, de când mi-ați acordat votul dumneavoastră de încredere, ce m-a așezat în funcția de primar al acestei comune. Din acel moment am știut că misiunea mea va fi bazată pe respectarea regulilor și îndeplinirea cu maximă seriozitate a sarcinilor aferente funcției administrative. Pentru că acestea sunt principiile mele, după care m-am ghidat tot timpul, principii care m-au ajutat întotdeauna în relația mea cu cei din jur”, este de părere primarul în exercițiu Daniel Drăgan.

Prof. Drăgan a adăugat: ” Îmi doresc armonie, înțelegere, colaborare și conlucrare pentru binele celor din jur. Fiindcă votul cetățenilor ne obligă și ne responsabilizează categoric, să lăsăm la o parte orgolii și ambiții de orice fel, și umăr lângă umăr să construim tot ceea ce este în folosul consătenilor noștri. Tot ceea ce a fost critică la adresa mea, m-a întărit și m-a determinat să merg înainte mai ferm, spre realizarea obiectivelor. Critica, întotdeauna ar trebui să fie constructivă, să ne impulsioneze în a ne implica mai bine și mai mult.

Nu mi-a plăcut să privesc în „curtea vecinului”, să văd ce are, ce nu are, ce poate sau nu poate, am privit în „curtea” instituției, pe care am fost desemnat să o conduc și să pot duce la îndeplinire promisiunile făcute către dumneavoastră.

Mi-aș dori ca din 9 iunie să CONTINUĂM ÎMPREUNĂ, bineînțeles dacă dumneavoastră, cetățenii, considerați că merit să rămân la cârma comunei Parța, să finalizez proiectele aflate în derulare și să am șansa de a accesa altele noi pentru prosperitatea localității noastre. Dacă sunt în asentimentul dumneavoastră și îmi veți acorda din nou votul de încredere, aș vrea să continui alături de echipa mea de consilieri PNL, cu care să pot realiza, atât obiectivele propuse acum, cât și altele propuse de dumneavoastră, cetățenii comunei Parța. Să ne ajute Dumnezeu!”.

