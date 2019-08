Prof. univ. Ilare Bordeașu rupe tăcerea după un an de când și-a dat demisia din Consiliul Local Timișoara

Profesor universitar cu nenumărate cărți în domeniul cercetării, Ilare Bordeașu rupe tăcerea după un an de când și-a dat demisia din Consiliul Local Timișoara și din ALDE Timiș, fiindcă era saturat de modul haotic în care se desfășoară lucrurile în CL Timișoara, dar și de lipsa de sprijin din partea partidului. Acum, prof. Bordeașu vorbește deschis despre dedesubturile plecării de la guvernare a ALDE, precum și de miza alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie.

ZdV: Domnule prof. univ. dr. Ilare Bordeașu, plecarea ALDE de la guvernarea este o pierdere pentru PSD cu efecte grave pentru țară, în acest moment?

Prof. Bodeașu: Deloc! Ce poate să piardă PSD prin plecarea ALDE de la guvernare? Nimic. Acum a plecat un partid care a ieșit de pe scena politică încă de la alegerile europarlamentare din 26 mai. ALDE s-a desființat din momentul în care oamenii valoroși au început să plece, fiindcă ei au înțeles că nu le era locul în acest partid, să facă jocul unor indivizi aflați la conducere și certați cu legea și cu probleme penale. Oamenii valoroși din partid nu au vrut să lupte împotriva intereselor țării și ale poporului român. Din acel moment ALDE a început să se destrame. Acest fenomen a început în urmă cu doi ani. Imediat după ce a fost dată ordonanța 13.

ZdV: Dar cred că puțini au părăsit partidul, printre care și dumneavoastră.

Prof. Bordeașu: Nu numai că am plecat eu. Eu vorbesc de toți oamenii de valoare care au părăsit ALDE. Au rămas oamenii oportuniști pentru care numai politica și funcțiile politice contează, fără ca ei să aibă o valoare profesională clară. Ei au rămas să aibă funcții, începând de la nivel local, până la centru, în capitală. Plecarea aceasta din coaliție a ALDE nu are nimic cu interesul național, ci doar cu interesul unor indivizi aflați la conducerea partidului, inclusiv cu interesul domnului Tăriceanu. Sincer să fiu pe el nu îl interesează viitorul partidului, ci viitorul lui. În criza în care se află țara, oamenii care sunt la conducerea unor posturi cheie și în fruntea ministerelor ar trebui să pună pe primul loc interesul național decât interesul meschin de partid. Mă face să cred că pe ei i-a apucat disperarea, în momentul în care au căzut legile justiției și nu au mai avut trecere, mai ales din cauza cazului Caracal.

ZdV: De ce ați părăsit Consiliul Local Timișoara și ALDE Timiș?

Prof. Bordeașu: Unul dintre motivele pentru care eu am plecat din funcția de consilier local ALDE Timiș a fost din cauza acelei lupte nebune pe care ei voiau să o ducă pentru ordonanța nr. 13 și să salveze infractorii. Atunci eu am plecat din ALDE și din poziția de consilier local din cadrul Consiliului Local Timișoara. Acum, cazul Caracal pune ordine în justiție. Acum, ei unde să fugă? În opoziție să zăpăcească opoziția pentru ca să revină cu aceleași chestiuni, să îi salveze penal pe penali, schimbând legile normale în favoarea lor, punând infractorii în libertate și mușamalizând cazurile de corupție. Nu cred că domnul Tăriceanu va salva partidul, fiindcă ALDE nu mai există, fiindcă oamenii de valoare au plecat demult. Există numai oameni care sărută inelul șefului. Este grav faptul că actorul Mircea Diaconu a purtat o discuție cu doi președinți de partid inclusiv cu unul care a luptat pentru schimbarea legilor justiției în favoarea infractorilor și nu pentru o lege a răspunderii magistraților de care țara are mare nevoie. Mă face să cred că actorul va pierde din simpatia oamenilor pe care o are.

ZdV: Credeți că PSD va pleca de la guvernare?

Prof. Bordeașu: Nu trebuie să facem caz că a plecat ALDE de la guvernare, fiindcă partidul nu mai există din 26 mai 2019 de la alegerile europarlamentare și nici nu va mai exista. Toți care mai sunt prin ministere vor rămâne fiindcă au dat de gustul puterii, iar ei sunt de o incapacitate crasă. Nu vor pleca toți de acolo, fiindcă niciodată câinele bătut nu va pleca de la măcelărie. Ei vor trece la PSD, dar PSD nu va pleca de la guvernare, ci va rămâne până la alegerile locale din vara lui 2020.

ZdV: Cine credeți că va câștiga cursa prezidențială în noiembrie?

Prof. Bordeașu: Pentru alegerile prezidențiale lupta nu e decisă, dar în frunte este clar domnul Iohannis și este foarte greu să fie dat jos, mai ales că USR vine puternic din urmă. Domnul Diaconu acceptând sprijinul ALDE nu va prinde locul trei sau patru. Pe locul trei aș miza pe Paleologu, dacă nu va fi altul.

Credeți că ALDE mai are șanse să se salveze?

Îmi pare rău că un partid ca ALDE care ar fi trebuit să fie liberal și ar trebui să ducă țara mai departe pe cultură și învățământ, cum a zis cândva regele Carol al II lea, se comportă ca a cincea spiță de la a șasea roată de la căruță. Acesta e ALDE. Nu a fost un partid care să lupte pentru țară și popor, ci pentru niște persoane particulare. În curând nu se va mai pomeni numele ALDE decât în trecere, iar cei din vârful partidului vor trece cu mare ușurință la Pro România sau la alte partide, fiindcă nu au principii și nici valoare, ci interese personale. Așa cum am spus oamenii valoroși au părăsit partidul de multă vreme, fiindcă au pus interesul național și al cetățenilor mai presus de interesul personal, propriu. Interesul personal regăsindu-se în interesul țării și în valoare pe care a dobândit-o prin profesie și pregătire profesională.

ZdV: Ce părere aveți de ALDE Timiș?

Prof. Bordeașu: Eu am observat că ALDE Timiș a luat drumul desființării după ce liberali de marcă – membri fondatori – au plecat din varii motive. Dramatic este că mulți s-au bucurat de plecarea lor, în loc să lupte să îi păstreze în partid, să înțeleagă că liberalismul se bazează pe opinii divergente. E păcat. Eu știu o serie de oameni de valoare care au plecat, fără să se uite înapoi.

