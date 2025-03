Profesori din Timiș, specializați în Italia și Portugalia pe sănătatea mintală a cadrelor didactice și gestionarea emoțiilor elevilor

Șase profesori din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” din Recaș, județul Timiș, au participat la cursuri de formare internațională în Portugalia și Italia, în cadrul proiectului de acreditare Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană.

Formare în Lisabona: Conștientizarea sănătății mintale în educație

Între 17 și 22 februarie 2025, trei cadre didactice – Homițchi Ildiko (director adjunct), Maghiar Delia și Oarcea Diana (profesori psihopedagogi) – au luat parte la cursul „Mental Health Awareness for Teachers and Students”, organizat de European Academy of Creativity la Lisabona.

Cursul a vizat dezvoltarea conștientizării asupra sănătății mintale în rândul profesorilor, pentru a le permite o mai bună înțelegere a acestui domeniu și aplicarea unor strategii eficiente de sprijin pentru elevi. Printre temele abordate s-au numărat identificarea factorilor de risc, relația dintre dezvoltarea copilăriei și performanța academică și tehnici de consiliere aplicată. Participanții au avut ocazia să experimenteze metode practice de intervenție, dar și să își îmbunătățească abilitățile de networking, empatie și colaborare internațională.

Curs în Florența: Reziliență și bunăstare pentru profesori

În perioada 24 februarie – 1 martie 2025, alți trei profesori – Cârstoiu Carmen (psihopedagog), Bochiș Florin (învățător itinerant) și Icleanu Alexandru (profesor de psihopedagogie specială) – au participat la cursul „Resilience and Well-Being Strengths for Teachers”, desfășurat în Florența, Italia, sub îndrumarea Teacher Academy și a trainerului Maddalena Bucciarelli.

Evenimentul a reunit educatori din Belgia, Cehia și Slovenia, având ca obiectiv dezvoltarea abilităților de gestionare a stresului, recunoașterea și controlul emoțiilor, precum și creșterea empatiei. Activitățile s-au concentrat pe practici interactive și exerciții de echipă, facilitând schimbul de experiențe între participanți și oferind noi perspective asupra relației profesor-elev.

Impactul experienței Erasmus+ în educația incluzivă

Profesorii implicați vor aplica metodele învățate în procesul educațional, contribuind la creșterea rezilienței și a bunăstării în mediul școlar. De asemenea, strategiile și tehnicile acumulate vor fi împărtășite în cadrul unor sesiuni de diseminare, atât cu colegii din școală, cât și cu alți profesioniști din domeniu.

„Participarea la aceste mobilități a oferit un dublu beneficiu: dezvoltare profesională și personală, ajutând profesorii să își gestioneze propria sănătate mintală, dar și să sprijine elevii în gestionarea emoțiilor și adoptarea unor comportamente proactive”, a declarat prof. psiholog Marian Heber, directorul unității școlare.

