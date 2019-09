Profesorul Dan Tudor a fost găsit mort, de soția sa, în sala de sport a liceului pedagogic

Tragedie la Liceul pedagogic din Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, acolo unde un profesor de sport a fost găsit mort în sala de sport a şcolii.

Nenorocirea a avut loc aseară, iar cea care a făcut descoperirea macabră a fost chiar soţia profesorului de sport.

Colegii dascălului spun că bărbatul de 50 de ani era destul de retras și nu prea comunica, dar nu s-ar fi gândit că va recurge la un gest extrem. În trecut, profesorul ar fi mai încercat să încheie socotelile cu viaţa, însă de fiecare dată a fost oprit la timp.

“Despre profesorul Dan Tudor, nu pot să spun decât cuvinte frumoase. Într-adevăr era un coleg introvertit, dar extrem de devotat profesiei, un om care a relaționat corect cu colegii, un om care a adus rezultate unității de învățământ, la competițiile la care a participat cu elevii școlii.

Nu am identificat, la începutul acestui an școlar, suspiciuni cum că ar urma să se întâmple o astfel de tragedie. Nici față de profesorii de educație fizică nu și-a exprimat vreo nemulțumire. Știu că era apt din punct de vedere medical. La începutul acestui an școlar, a făcut analizele medicale și conform fișei, era apt”, a declarat pentru Observator directorul Colegiului Național Pedagogic Ștefan Odobleja, Laura Butaru.

