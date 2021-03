Profesorul și pastorul penticostal Corneliu Constantineanu a decedat în urma infecției cu coronavirus

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este în doliu după ce unul dintre cei mai îndrăgiți profesori a plecat din această lume. Corneliu Constantineanu, un om cu inima plină de iubire- susțin colegii și studenții săi, a fost profesor universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, unde a coordonat domeniul de teologie (licență, masterat și doctorat) și Centrul de Studii Interculturale și Interconfesionale.

A fost și pastor în echipa pastorală a Bisericii Penticostale Speranța din Timișoara. După obținerea licenței în inginerie, cu o specializare în biotehnologii (USAMVT), Corneliu şi-a continuat studiile în teologie obținând licența și masteratul (summa cum laude) la Facultatea de Teologie Evanghelică din Osijek şi apoi doctoratul în teologie la Oxford Centre for Mission Studies şi University of Leeds, UK, cu o cercetare interdisciplinară în teologie paulină şi contextuală despre semnificația socială a reconcilierii. A obținut abilitarea în teologie la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca cu o teză, Faith and public life. Biblical foundations for a public theology of engagement in Eastern European context.

Dr. Constantineanu a fost rectorul Institutului Teologic Penticostal din București, decanul Facultății de Teologie Evanghelică din Osijek, Croația și director executiv al Centrului de Educație Creștină și Cultură Contemporană Areopagus din Timișoara.

„România si UAV a mai pierdut astăzi un om de valoare! Profesorul Corneliu Constantineanu a încetat astăzi lupta cu viața. A plecat atât de repede și înca ni se pare ireal. Cerul a devenit mai bogat, iar noi am rămas atât de săraci odată cu pierderea acestui erou”, spune unul dintre elevii lui.

Se pare că profesorul Corneliu Constantineanu, în vârstă de doar 53 de ani, era bolnav de coronavirus de o perioadă și de câteva zile au început să apară mai multe mesaje de încurajare și rugăciuni, publicate de prieteni, pe pagina lui de Facebook. Starea lui de sănătate s-a înrăutățit în ultima săptămână și astăzi a pierdut lupta cu boala.

