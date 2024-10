Profesorul Voicu Groza, fost decan al Facultății de Automatică și Calculatoare de la UPT, a revenit la Alma Mater, din Canada, pentru o conferință

Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a UPT a organizat joi, 24 octombrie 2024, o întâlnire de suflet cu Voicu Groza, fost decan al facultății, în perioada 1992-1996, în prezent profesor la Universitatea din Ottawa, Canada. Profesorul Voicu Groza este unul dintre absolvenții de marcă ai Universității Politehnica Timișoara, fiind și unul dintre invitații speciali ai Galei aniversare ELITh, organizată de UPT la sfârșitul lunii septembrie 2024.

De această dată, profesorul Voicu Groza a susținut conferința cu tema „On the Frontier of Computers with the Real World”. A fost o discuție deschisă mai generală, pornind de la o prezentare a contribuțiilor autorului la dezvoltarea și aplicarea convertoarelor analog-digitale în virgulă mobilă (FP-ADC) în diverse domenii.

În zilele noastre, calculatoarele sunt încorporate în aproape toate echipamentele electronice care sunt conectate la lumea înconjurătoare, de factură analogică, în timp ce algoritmii din calculator sunt de factură digitală. Convertoarele analog-digitale (ADC) permit interfațarea celor două lumi. Profesorul Groza a prezentat o serie de aplicații directe ale acestor convertoare, ilustrând modul prin care FP-ADC îmbunătățesc performanțele măsurătorilor din domeniul generatoarelor electrice de mare putere și din domeniul tensiometrelor medicale.

Prezentarea a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri ce au abordat o serie de probleme actuale din domeniul larg al IT-ului, de la inteligența artificială și calculatoare cuantice până la etica în dezvoltarea tehnologică sau viitorul educației în domeniul calculatoarelor.

Întâlnirea cu foștii colegi, dintre care mulți i-au fost studenți, dar și cu generațiile mai tinere, ca de altfel și revenirea la Alma Mater, l-au emoționat profund pe profesorul Voicu Groza, care a povestit, cu această ocazie, și cum a apărut pasiunea pentru calculatoare.

Evenimentul este organizat la inițiativa prof.univ.dr.ing. Mihai Micea și prof.univ.dr.ing. Alexandru Topîrceanu, de la UPT, cu sprijinul IEEE Society on Social Implications of Technology (SSIT), Romania section.

Profesorul Voicu Groza a absolvit Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara în 1972, cu specializarea în ingineria calculatoarelor electronice și a obținut titlul de doctor în inginerie electrică în 1985. A fost profesor și decan (1992-1996) al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara, iar în 1996 s-a alăturat Universității din Ottawa, Canada, unde este profesor titular și fost director asociat, Computer Engineering la School of Electrical Engineering and Computer Science.

A publicat mai mult de 400 de articole tehnice în reviste, proceedings de conferințe și cărți și a primit cinci brevete. A fost cercetător principal sau co-investigator în peste 50 de granturi și contracte de cercetare și a supervizat peste o sută de studenți absolvenți. Interesele sale actuale de cercetare includ instrumentația și măsurătorile biomedicale, precum și sistemele de achiziție de date de mare viteză.

Dr. Groza este voluntar în cadrul IEEE Instrumentation and Measurement Society (IMS), atât la nivelul capitolului Ottawa, cât și la nivelul administrației societății mondiale. El a deținut roluri de conducere în comitetele de organizare și de program tehnic ale numeroaselor conferințe internaționale, cum ar fi Simpozionul internațional IEEE privind măsurarea și aplicațiile medicale (MeMeA 2008-2025). Dr. Groza a fost președinte al Grupului de lucru P1721 privind standardul pentru măsurarea obiectivă a tensiunii arteriale sistemice la oameni al Asociației de standarde IEEE și, în prezent, este președinte al Subcomitetului privind măsurarea tensiunii arteriale al TC-25 Medical and Biological Measurements al IEEE Instrumentation and Measurement Society. A fost membru al Comitetului administrativ (AdCom) al IEEE Instrumentation and Measurement Society; este reprezentant al IMS în AdCom al IEEE Biometrics Council.

