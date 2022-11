Profi – 1000 de magazine gestionate de Parteneri

În momentul de față, mai mult de 1000 de magazine din cele peste 1600 care compun rețeaua Profi sunt gestionate de antreprenori care le conduc în sistem Parteneriat.

“Faptul că ne-am propus strategic să transformăm cât mai multe dintre magazinele integrate în magazine gestionate de Parteneri este unul dintre ingredientele succesului Profi,” declară Magda Amarie, Directorul Operational Partener Profi. “Ceea ce face ca postura de Partener să fie atât de atrăgătoare și explică viteza tot mai mare de înrolare în această parte din rețea o spun cel mai bine chiar Partenerii noștri.”

Proiectul este deschis atât angajaților Profi, cât și persoanelor din afara rețelei Profi care au experiență în retail&management și dorința de a reuși. Pentru serviciile de management şi de operare a magazinului, Profi oferă Partenerului un buget fix garantat lunar (bugetul pentru angajați), un comision lunar din vânzări şi un bonus anual, acesta putând ajunge la venituri similare cu cele ale unei poziţii de senior management.

“Să deschizi un magazin este ușor, să îl păstrezi deschis este o artă,” este de părere Ștefania Voica, Partener Profi din anul 2021. “De cele mai multe ori, două minți luminate fac mai mult decât una singură, așa că orice antreprenor ar trebui să îmbrățișeze fără reținere ideea unui parteneriat în afaceri. Indiferent că vorbim de idei, experiență în business, resurse financiare, reputație, anumite competențe, cunostințe sau calități, drumul spre succes parcă devine mai simplu atunci când ai pe cineva alături.”

“Peste 3 săptămâni împlinesc un an de Parteneriat și imediat am 10 ani în compania Profi,” declară la rândul său Mathe Emese. “Singurul meu regret în ultimele 12 luni este că nu am făcut pasul acesta mult mai repede. De ce? Pentru că mă simt mult mai motivată și am posibilitatea să îmi împart timpul cum consider mai bine, asa că reușesc să fiu mult mai productivă, iar datorită fluctuației foarte mici de personal echipa veche cu care lucrez de ani întregi mă ajută să îmi ating obiectivele. De aceea recomand tuturor să facă acest pas!”

Iată și gândurile unui alt partener, care a preluat magazine din Oltenița, județul Călărași: “Am descoperit compania Profi acum șase ani, când am dat curs provocării de a coordona, din funcția de șef de magazin, o echipă formată din 24 de oameni. După un an de activitate, compania m-a pus în fața unei noi provocări, aceea de a transforma pasiunea mea pentru zona de retail, în propria afacere. Cu mult entuziasm dar și teamă în același timp, am preluat primul magazin, cel în care eu activam ca șef magazin. Decizia de a face acest pas se datorează și colegilor din cadrul companiei cu care eu interacționasem pe parcursul primului an de activitate. Cu susținere din partea tuturor departamentelor am ajuns să coordonez echipele celor patru magazine încredințate mie de către Pofi, în regim de parteneriat. Astăzi, magazinele înseamnă o parte din viața mea, a doua mea casă, a doua mea familie. Profi mi-a dat șansa să cunosc oameni, să lucrez cu ei, să mă mândresc cu echipele mele fără de care, eu, Florentina Cotea, aș fi nimic.”

“Înainte de partea financiară, apreciez acest proiect pentru siguranța pe care ți-o dă, admite George Manolache, care de șase ani este Partener Profi. “Aș putea oricând să mă arunc în alte business-uri similare, însă acest proiect îți dă siguranță, un lucru pe care îl apreciezi doar după mulți ani de contract, îți dă siguranță în acest climat fiscal, curent instabil. Multe firme s-au închis pe perioada de pandemie, dar nu și noi. Putem fi in perioade mai bune sau mai puțin bune în acest proiect, dar avem “plasa de siguranță” de care are nevoie un antreprenor în România, și care atunci când este pe cont propriu, este mai greu. Profi este sensibil la problemele noastre în materie de fiscalitatea din țară, de taxe, de creșterea venitului minim pe economie, de schimbări legislative, de piața economică, de competiție și mereu vine cu un ajutor, indiferent că este de natură financiară sau doar de îndrumare; acesta este important și face diferența dintre sustenabilitatea business-ului în care sunt eu azi, față de alte business-uri care s-au închis în ultimii șase ani. Concluzionând, pot spune ca fac ceea ce fac cu drag, că este un proiect care te provoacă să te dezvolți, în care veniturile sunt direct proporționale cu implicarea ta, care îți aduce atât rezultate financiare, cât și gustul plăcut al sentimentului că contezi pentru mica comunitate din jurul tău. Și datorită sensibilității Profi la nevoile mele pot spune că pot să fiu aici și peste 5 ani.”

Lista testimonialelor poate continua astăzi, dar concluzia este creionată concis și clar de unul dintre ei, Geanina Butur, paratener care conduce un magazin în Jucu, jud.Cluj, și care a venit din afara rețelei Profi către programul Partener. Ea spune simplu: Cu pasiune, implicare și costuri financiare minime, Profi îți poate oferi un un business cu câștiguri sigure.

Cu peste 1600 de magazine integrate și Partener active in mai bine de 750 de localități și cu 28000 de oameni lucrand sub aceeași umbrelă, Profi este cel mai mare angajator din Romania și rețeaua cu cea mai mare extindere geografică.

