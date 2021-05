Profi lansează un help-line gratuit pentru angajații săi

Profi a demarat programul Starea de bine incepe cu tine, prin care isi ajuta angajatii sa treaca mai usor peste temerile, stresul, neintelegerile sau problemele de comunicare generate de munca pe timpul amenintarii Covid-19.

“De mai bine de un an, suntem in situatia de a ne adapta permanent la conditii de lucru si de viata dificile, nemaintalnite pana acum, conditii ce diferea de multe ori chiar si de la o zi la alta,” a declarat Diana Stoica, Director de Resurse Umane Profi. “Schimbarea si teama pentru propria viata sunt printre cei mai puternici factori de stres si anxietate, iar cum pandemia de Covid-19 ne afecteaza pe toti, efectele ei asupra sanatatii emotionale nu trebuie neglijate.”

Proiectul Starea de bine incepe cu tine pune exclusiv la dispozitia angajatilor Profi, gratuit si confidential, o linie telefonica prin intermediul careia acestia sunt sustinuti sa isi gaseasca un cat mai bun echilibru emotional, sa realizeze dezvoltare personala, sa relationeze mai bine si sa-si gestioneze mai usor stresul. Aceasta este accesibila pentru toti angajatii retelei Profi din magazine, depozite si sedii.

“Primul pas este sa constientizam si sa aceptam ca suntem afectati de stres sau ca avem stari de axietate, de aceea am creat un chestionar de autoevaluare pe care l-am distribuit in interiorul companiei, urmand ca pe baza lui sa putem ajuta angajatii cu sfaturi si recomandari pentru ca acestia sa treaca mai usor peste provocarile zilnice” afirma psihologul Oana Tache, psiholog atestat si specializat in consiliere-suport si tehnici “self-help” pentru gestionarea provocarilor emotionale. Alaturi de ea, la succesul proiectului contribuie si psihologul Daniel Valentin Stoica.

Comentarii

comentarii