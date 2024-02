Programe avansate de formare profesională pentru adulți, la CCIA Timișoara. Iată care sunt!

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș pune accent pe puterea educației continue și oferă programe cuprinzătoare, adaptate nevoilor instituționale și individuale.

”Descoperă noile orizonturi ale dezvoltării personale și profesionale! Programe avansate de formare profesională pentru adulți.

Suntem entuziasmați să vă prezentăm oportunitățile noastre de formare profesională, concepute special pentru adulții care doresc să-și îmbunătățească abilitățile și să avanseze în carieră”, este mesajul CCIA Timișoara.

De ce să alegi programele noastre?

CCIAT explică:

Experiență practică: Beneficiază de sesiuni de formare interactive și aplică direct cunoștințele dobândite în contexte reale.

Cursuri personalizate: Adaptăm programele noastre la nivelul tău de experiență și la nevoile tale specifice pentru a-ți asigura succesul învățării.

Certificare recunoscută: Obține certificate de calificare recunoscute la nivel național și internațional, care îți pot deschide noi oportunități profesionale.

Mentorat de înaltă calitate: Beneficiază de ghidare și susținere din partea experților noștri în domeniu, care îți vor împărtăși experiența lor bogată”.

Programe disponibile în luna februarie:

Inspector resurse umane

180 ore (60 ore teorie și 120 ore practică)

Perioada: 05.02.2024 – 15.03.2024

Se adresează persoanelor care doresc să se califice in intocmirea și gestionarea documentelor ce țin de evidența muncii intr-o organizație, de gestionare a relațiilor dintre angajați și angajatori, de recrutarea și selecția personalului care urmează a fi angajat.

In cadrul cursului de Inspector/Referent Resurse Umane se va desfășura și un modul de instruire in aplicația REVISAL in urma căruia se obține și un CERTIFICAT DE PARTICIPARE suplimentar.

Sesiune de instruire privind legislația muncii și revisal

20 ore

Te invităm să participi la o sesiune captivantă de informare despre ultimele tendințe și strategii în domeniul resurselor umane.

Ne propunem să aducem lumină asupra aspectelor cheie ale gestionării resurselor umane și să îți oferim instrumentele necesare pentru a optimiza echipele tale și pentru a maximiza potențialul angajaților.

Sesiunea de Instruire privind Legislatia Muncii si Revisal este un curs general de legislatia muncii pentru sectorul public si privat, actualizat permanent cu modificarile legislative din momentul desfasurarii sesiunii de instruir

Perioada: 20.02.2024 – 26.02.2024

Beneficii Participare:

Interacțiune directă cu experți în domeniul resurselor umane.

Acces la resurse și instrumente practice pentru implementarea eficientă a cunoștințelor dobândite.

Oportunitatea de networking cu profesioniști din domeniu.

Competențe antreprenoriale, financiare și juridice

40 ore. Perioada: 19.02.2024 – 28.02.2024

Cursul este autorizat în concordanță cu cerințele Programelor START-UP NATION 2022 și FEMEIA ANTREPRENOR 2022.

Înscrie-te acum pentru a-ți asigura locul în viitorul tău profesional!

Nu amâna succesul tău. Alege să investești în tine și să devii expert în domeniul tău. Completează formularul nostru de înscriere Formular de Inscriere sau contactează-ne la 0720444120 pentru mai multe informații – îndeamnă CCIAT.

