Programe de studii cu diplomă dublă: acord între Universitatea din Torino și Universitatea de Vest din Timișoara în domeniile dreptului și psihologiei

Urmărind obiectivul general al consolidării internaționalizării Universității din Torino (UniTo) și Universității de Vest din Timișoara (UVT) și încurajarea participării studenților la programe de mobilitate internațională, marți, 3 decembrie 2024, în Sala Rectoratului Universității din Torino a avut loc ceremonia de semnare a acordului privind programele de studii integrate finalizate cu diplomă dublă între Universitatea din Torino și Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).

La acest eveniment de internaționalizare academică au luat cuvântul reprezentanții universităților participante, Stefano Geuna, rectorul Universității din Torino, Lucian Bercea, decan al Facultății de Drept, în numele rectorului Universității de Vest din Timișoara, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea, Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino și Alessandra Fiorio Pla, prorector pentru educație internațională al Universității din Torino, coordonatoare științifică UNITA – Universitas montium.

Acordul semnat implică departamentele de drept și psihologie din cele două universități. Obiectivul este de a spori internaționalizarea universităților, favorizând prin măsuri specifice și prin identificarea de resurse financiare adecvate posibilitatea ca studenții să participe la programe de mobilitate internațională.

Acordul de mobilitate structurată cu acordarea unei duble diplome în Drept între Universitatea din Torino și Universitatea din Timișoara va dura cinci ani, începând cu anul universitar 2024/2025. Cursul va permite obținerea a patru diplome:

Global Law and Transnational Studies (L-14) și European Legal Studies (LM-90), eliberate de Universitatea din Torino;

Drept European și Internațional / European and International Law și Master in European Union Law, eliberate de Universitatea din Timișoara.

În fiecare an, 10 studenți ai UniTo și 10 studenți ai UVT pot fi selectați pentru a participa la acest program, care le va permite să-și petreacă doi din cei cinci ani de studiu în străinătate. Scopul principal este de a oferi un parcurs educațional care să îi facă pe studenți competitivi atât la nivel național (italian și românesc), cât și în context internațional. Un accent specific va fi pus, de fapt, pe aspectele europene și transnaționale.

Traseul internațional de studiu în psihologie este prevăzut pentru o perioadă de doi ani, începând cu anul universitar 2024/2025, urmând să fie implementat printr-un program structurat de mobilitate incoming și outgoing, în cadrul programului de studii italian destinat obținerii diplomei de master în științele corpului și minții (LM-51) și al programului de studii românesc destinat obținerii diplomei de master în psihologie clinică și psihoterapie. La program vor participa doi studenți de la Universitatea din Torino și doi studenți de la Universitatea de Vest din Timișoara. Studenții din Torino vor petrece un an la Timișoara, în timp ce studenții din Timișoara vor petrece un an la Torino. Urmarea acestui program de studii integrat, pe lângă acordarea diplomei de master în științele corpului și minții, vizează obținerea licenței profesionale de psiholog în Italia. Cursul din România, pe de altă parte, pregătește pentru următoarele trasee profesionale: psiholog și psiholog clinician, precum și pentru posibilitatea înscrierii la un program de învățământ de nivel terțiar (doctorat, masterat etc.).

„Prin aceste programe de studii putem atrage mai mulți studenți interesați de un parcurs academic internațional, european, finalizat cu diplomă dublă, putem deveni un exemplu de bune practici de cooperare inter-instituțională la nivel european și ne putem crește vizibilitatea la nivel global ca universități internaționale, competitive, într-o lume academică intens globalizată. O universitate fără studenți e doar o clădire, iar o Universitate Europeană fără studenți cetățeni europeni, care se simt acasă în Europa, e imposibil de creat și consolidat. De aceea este important ca studenții alianței UNITA să beneficieze de afilierea lor la universitățile membre ale alianței, printre care și UVT, prin astfel de oportunități unice și este important să fim prezenți în comunitățile diasporei din regiunile partenere reprezentate în alianța noastră și să ne asumăm rolul de punți între țară și românii de pretutindeni” – declară Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.

„Prin semnarea acestui acord, Universitatea din Torino își confirmă angajamentul față de internaționalizarea ofertei sale educaționale și față de crearea de oportunități concrete pentru studenții noștri. Acordul privind organizarea programelor de studii finalizate cu diplomă dublă cu Universitatea de Vest din Timișoara reprezintă un pas important în construirea unor trasee educaționale inovatoare, care răspund provocărilor unei piețe a muncii globale și interconectate. Suntem mândri să promovăm o colaborare care nu numai că întărește legăturile dintre instituțiile noastre, angajate de ani de zile în alianța UNITA Universitas Montium, dar care și îmbogățește competențele culturale și profesionale ale studenților noștri, făcându-i protagoniști ai unui viitor din ce în ce mai european și internațional”, a declarat Stefano Geuna, rectorul Universității din Torino.

„În contextul unui parteneriat strategic bine stabilit între România și Italia, consolidat la 15 februarie 2024 prin Declarația comună privind dezvoltarea Parteneriatului Strategic româno-italian în domeniile politicii externe, securității, schimburilor economice și cooperării sectoriale, cooperarea bilaterală la nivel academic oferă avantaje care sporesc inovația și cercetarea prin schimburile academice, cercetarea comună, îmbunătățirea calității predării și crearea de rețele profesionale între profesori și studenți” subliniază Consulul General al României la Torino, Cosmin Dumitrescu. Acesta adaugă: ”Pentru o comunitate precum cea româno-italiană, deosebit de densă în Piemont, a doua și a treia generație se remarcă printr-o plasare profesională foarte diferită față de familia de origine, sosită în Italia în urmă cu 35 de ani. Aceștia au nu numai condițiile, ci și ambiția de a răsplăti, prin studiu și împlinire profesională și personală, sacrificiile și eforturile pe care familiile lor le-au făcut de-a lungul vieții. Astfel de condiții sunt oferite de un program academic ca acesta, care deschide două piețe profesionale și de muncă foarte importante pentru Europa de astăzi și de mâine.”

În nord-vestul Italiei, românii formează în prezent o comunitate italo-română solidă, care numără aproximativ 150 000 de persoane. Dintre aceștia, aproximativ 80.000 locuiesc în Torino. Pe teritoriul orașului Torino, comunitatea românească se detașează ca fiind cea mai numeroasă dintre toate comunitățile străine, datele statistice indicând faptul că cetățenii români reprezintă aproximativ 40 % din populația străină rezidentă.

Comentarii

comentarii