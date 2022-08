Proiect de 100 de milioane de euro, la Biled – pistă de testare pentru industria auto

O pistă de testare pentru auto, dar şi un smart city pentru maşini autonome şi mobilitate electric, este proiectul gigantic de 100 de milioane de euro la care visează comuna timișeană Biled. Conform primarului Ovidiu Ioan Oprişa, mai multe companii multinaţionale din domeniul auto din Timiș şi-au dat mâna pentru acest proiect. La cererea lor, Consiliul Judeţean Timiş a început căutările pentru găsirea terenului prin comunele din apropierea Timişoarei, iar cerinţa era să fie între 200 şi 400 de hectare.

“Căutau teren destul de mare și noi suntem singurii care ne-am încadrat în cerințele lor. Doar că nu la 400 de hectare, ci undeva la 250 de hectare. Au venit deja cu un plan, se încadrează, iar investiţia este de 100 de milioane de euro. Pentru tot ce înseamnă partea de documentaţie, studii de fezabilitate etc., ne sprijină Consiliul Judeţean, nu avem de pus bani din bugetul local, din contră, sunt doar beneficii pentru noi. Este un proiect de interes naţional, pentru că în România nu mai eexistă aşa ceva. Cei care vin şi testează maşinile la noi în ţară spuneau că tot timpul trebuia să închirieze spaţii pe la diferite aeroporturi, şi nu se putea când voiau ei din cauza zborurilor, aşa că au hotărât să îşi facă ei o pistă”, a spus Ovidiu Ioan Oprişa, primarul comunei Biled.

Piste de testare şi încercare pentru maşini au multe ţări din Europa, iar cel mai apropiată de noi se află cea de la Zalaegersezeg, din Ungaria, unde e un centru complex şi integrat de cercetare şi dezvoltare care sprijină clienţii şi dezvoltările experimentale din industria auto.

“Pe o pistă de această anvergură se pot organiza inclusiv concursuri moto sau auto, dar şi diferite evenimente, festivaluri, gen Untold. Pista de testare va avea şi parte asfaltată, şi parte de pietri, noroi, poduri, pentru că maşinile trebuie testare pe fiecare tip de teren. Şi pe lângă treaba asta va fi creat un orăşel, să zic aşa, maşina să fie testată ca în viaţa reală. Toată treaba asta ne va atrage şi investitorii. Firmele vin aici cu sediile lor, Politehnica îşi face bază de cercetare, automat e nevoie să se deschidă un restaurant, un hotel, toate acestea sunt plusuri pentru noi, fiecare va plăti impozit comunei, iar noi putem să creştem”, a mai declarat Ovidiu Ioan Oprişa.

Având în vedere că este un proiect naţional de anvergură, hotărărea consiliul local Biled trebuie să ajungă la Guvern.

“E nevoie de o hotărâre de guvern pentru a scoate din circuitul agricol cele 176 de hectare de păşune. Tot ce înseamnă peste o sută de hectare nu se poate scoate din circuitul agricol decât prin hotărâre de guvern. Am fost la Bucureşti acum două săptămâni, am discutat acest lucru, ei ştiau despre proiect, e în strategia de dezvoltare a judeţului. După discuţiile cu cei de la CJT am stabilit ca până la finalul anului noi să îndeplinim tot ce înseamnă parte de documentaţie pentru comuna Biled, ca din 1 ianuarie 2023 să intrăm în muncă cu tot ce înseamnă studiu de fezabilitate şi toată partea de documentaţie pe care o susţine financiar CJ Timiş”, a mai spus Oprişa.

Comentarii

comentarii