Proiect de peste 2,5 milioane de euro de prevenire a cancerului colorectal, la Spitalul Municipal Timișoara

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara organizează, luni, 03.06.2019, la ora 11.00, la Hotel Boavista din Timişoara, conferința de lansare a proiectului: “New approaches in the prevention and therapy of common cancers”, Acronim 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer.

Dr. Olimpia Oprea, managerul Spitalului Municipal Timișoara, a explicat că partenerii de proiect sunt Universitatea din Szeged, Departamentul de Radioterapie şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara.

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională cu peste 2,5 milioane de euro prin intermediul programului Interreg România Ungaria -Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății.

Comentarii

comentarii