Proiect futurist de peste 2 milioane de euro într-o fermă de 200 de vaci, în Turnu

Fermierul Boldis Szilamer din Turnu județul Arad crește vaci de lapte din 2005. Ceea ce a înțeles foarte bine în acest timp este faptul că un fermier nu trebuie să umble cu cârpeli niciodată, fiindcă nu va avea decât pierderi. De aceea el se concentreze pe proiecte de anvergură care să reziste în timp.

Un proiect de hig-tech de ultimă generație

Astfel, Szilamer are în desfășurare un super-proiect futurist în valoare de 2,1 milioane de euro, pentru o fermă de 200 de vaci de lapte, cu trei roboți de muls de ultimă generație, cu sistem electronic robotizat de curățare a dejecțiilor, cu ventilatoare ultra-performante aduse din Canada, care va ridica activitatea în fermă la cele mai înalte standarde existente nu numai în România, ci la nivelul Uniunii Europene. ”E un proiect hig-tech de ultimă generație cu un management superior al dejecțiilor, cu stoarcerea bălegarului, cu separatoare, totul automatizat și controlat pe tableta electronică.

Este un sistem de înaltă tehnologie cum nu cred că mai există în multe ferme din România și chiar din Europa, așa cum l-am gândit eu. Proiectul va deveni standard prin 2030. Vă dați seama cât îmi devansez eu munca!”, este de părere Szilamer. Problema este că din 2018 de când el a depus documentele, până în 2021, au trecut aproape trei ani, iar el a pierdut 250.000 de euro din cauza birocrației, care prelungește într-un mod inadmisibil timpul de la depunerea actelor, până la implementare. Acum situația s-a grevat și din cauza pandemiei de COVID19 și Boldis abia anul acesta urmează să depună proiectul tehnic pentru avizare.

El spune că, în această perioadă de trei ani, se pot schimba primari, prefecți, miniștri și șefi de instituții, un întreg regim politic, așa cum se întâmplă, de 31 de ani. Unii vin, alții pleacă și vei găsi altă persoană la același birou de la minister, căreia va trebui să îi explici de la început cum e cu proiectul tău. De aceea modernizarea fermelor este foarte greu de făcut în România, fiindcă piedicile sunt mult prea mari, iar birocrația te copleșește. Pentru ca situația să fie și mai dramatică, nici băncile nu vor să îți fie partenere la un start-up de 2 milioane de euro. Grav este că eu, în trei ani de zile, omul a cheltuit bani și timp prețios din cauza birocrației și a proastei funcționări a instituțiilor.

”Cauzele pierderii celor 250.000 de euro sunt multiple: s-a scumpit fierul, s-a scumpit lemnul, au crescut cheltuielile cu forța de muncă și s-a majorat prețul la materiile prime etc. Așa, întreg devizul mi s-a distorsionat, iar cel din 2018, nu mai corespunde cu cel din 2021”, atenționează tânărul fermier, care crește 200 de vaci de lapte.

Ministerul Agriculturii nu trebuie să fie indiferent

Cum își mai poate recupera Boldis banii pierduți? Omul spune că aici trebuie ca autoritățile să intervină și să facă unele corecții pentru a exista o plasă de siguranță pentru agricultorul care vrea să investească să își modernizeze ferma printr-un proiect european. Ministerul Agriculturii nu trebuie să fie indiferent la pierderile pe care le suportă investitorul din cauza instituțiilor și a birocrației mult prea grele. În primul rând, trebuie să fie redus timpul de implementare la proiectele tipizate.

De asemenea, acestea trebuie să fie făcute de specialiști, în colaborare cu fermierii, nu de firmele de casă ale unor politicieni. Nu se poate ca omul să dea 2 milioane de lei unei firme de consultanță de casă pentru un proiect european. Cât timp ar trebui să treacă de la depunerea actelor până la implementare? Boldiș spune că un an, cel mult, pentru ca să se poată lucra cu eficiență, fără pierdere de timp și de bani. ”Ca să vedeți în ce situație dramatică ne aflăm, a trebuit să treacă un an până am fost declarat câștigător. Dacă atunci când am depus proiectul, în scurt timp, mă și apucam să îl implementez, mă încadrăm în valoarea de 2.100.000 de euro. Acuma va trebui să mai scot bani din buzunar pentru a atinge nivelul care a fost în urmă cu trei ani, dat fiind că eu am pierdut 250.000 de euro în această perioadă din cauza birocrației și a proastei funcționări a instituțiilor din România”, mai atenționează agricultorul.

În plus, acest ANT -ajutor național tranzitoriu – trebuie să fie predictibil și autoritățile să nu motiveze că a venit pandemia și a îngreunat situația. Subvențiile sunt de mare utilitate pentru crescătorii de vaci, fiindcă dacă fermierul nu plătește la timp, vin penalitățile. Nu același lucru se întâmplă dacă Ministerul Agriculturii nu plătește fermierului la timp subvențiile sau la valoarea stabilită. ”Eu nu pot să spun la finanțe, domnule, acuma, nu am bani, vă plătesc la următoarea rectificare bugetară pe care o va face guvernul, ci trebuie să plătești, pur și simplu. În 2020, acel sprijin COVID promis fermelor a fost diminuat, iar în 2021 și sprijinul ANT a fost redus. Au tăiat și din ajutorul pentru sectorul vegetal, dar și pentru motorină.

Eu am făcut calcul concret, iar în 2021, am pierdut 30.000 de euro, fiindcă nu am încasat banii care mi se cuveneau și pe care eu m-am bazat, bani care reprezentau o gură de oxigen salvatoare. Am auzit voci care încercau să ne explice că de fapt noi nu am pierdut nimic, dar eu pot arăta prin calcul că am pierdut acești bani. Mai mult, s-au scumpit furajele: grâul cu 50%, porumbul cu 50% și șrotul de soia cu 40%. Grav este că prețul la lapte anul trecut era 1,55 lei, iar în 2021, este la același nivel: 1,55 lei. Este clar că numai fermierul iese în pierdere, dar procesatorul, nu, și nici hypermarket-ul unde ajunge laptele și este vândut la 4 -5 lei”, mai spune tânărul fermier arădean.

