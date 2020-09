Proiecte în execuție de peste 4 milioane de euro, într-o comună din estul județului Timiș

Una dintre cele mai prospere comune din estul județului Timiș este Dumbrava. În ultimii ani, administrația locală din această comună, din Țara Făgetului, a reușit să câștige numeroase proiecte cu finanțări guvernamentale și de la Uniunea Europeană. După cum ne-a declarat primarul Ioan Ihasz, în prezent, în comuna Dumbrava se află în execuție proiecte în valoare de peste 4 milioane de euro, pe lângă alte proiecte aflate în diferite faze de implementare. „Suntem în execuție cu multe lucrări. Am reușit să maturizăm proiectele câștigate atât în mandatul 2012-2016, cât și cele câștigate la începutul acestui mandat. Avem în lucru un proiect pentru asfaltarea a 9,7 kilometri de drumuri, din care 9 kilometri sunt deja asfaltați. Proiectul e finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL 2, cu o valoare de 28 de milioane lei. 9 km de asfalt e deja turnat și urmează să se monteze câteva podețe și să se realizeze cele 5 intersecții cu drumul național. Pe lângă acest program de asfaltare urmează să se implementeze alte două, chiar în această lună, iar în final vom avea în total 12 km de drum asfaltat. Pe lângă programul de asfaltare mai avem 6 clădiri în reabilitare și construire. Continuăm să finalizăm Primăria nouă, unde vom avea la etaj o sală nouă pentru ședințele de consiliu și Casa căsătoriilor. Tot în clădirea nouă vom avea și Poșta. Valoarea proiectului este de până în 100.000 de euro. O altă lucrare la o clădire importantă, Căminul Cultural din Răchita, este finanțată prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) și este deja finalizată în proporție de 90%. Proiectul, în valoare de 600.000 de euro, vizează reabilitarea și extinderea clădirii și este finanțat integral prin fonduri europene. Proiectul cuprinde și amenajarea exterioară a zonei, cu realizarea, în curte, a unui spațiu acoperit pentru desfășurarea de evenimente, cu pavaj, stâlpi ornamentali de iluminat, bănci, coșuri de gunoi. Cu această amenajare exterioară în jurul căminului cultural vom continua realizarea Centrului Civic din satul Răchita. Tot la Căminul Cultural din Răchita avem și un proiect european pentru achiziția de dotări complete, pentru care acum urmează să primim avizul pentru a deschide licitația. Se va achiziționa mobilier, va fi amenajată biblioteca și clubul pentru tineri, care va fi dotat cu tot ce e nevoie, de la mese de ping-pong și șah, costume populare pentru formația de dansuri a satului Răchita, instalație de sonoroziare și lumini profesională, precum și o scenă mobilă, de 6/8 metri, care va fi folosită la toate evenimentele din comună. Tot prin AFIR am obținut o finanțare de 338.000 de euro pentru reabilitarea completă și extinderea Căminului Cultural din Bucovăț. O altă clădire pentru care s-a câștigat un proiect european este extinderea și reabilitarea dispensarului uman din Dumbrava. Dispensarul a fost extins cu 60 mp pentru un cabinet de stomatologie. Este în construcție partea de anexă, fundația și se lucrează la ziduri. Urmează să facem achiziția pentru scaunul de stomatologie, care este o investiție mare. Dorim ca până la finalizarea lucrărilor de reabilitare să avem și dotările necesare. Clădirea va avea toate condițiile pentru a putea autoriza cabinetele medicale, cu o sală de așteptare comună și amenajarea curții cu pomi, stâlpi de iluminat și bănci. O altă investiție în derulare, câștigată tot pe proiect european, prin Programul Operațional Regional, este construcția unei noi grădinițe în Dumbrava, lângă grădinița veche. Valoarea proiectului este de peste 300.000 de euro. Noua grădiniță va fi dotată cu grupuri sanitare separate pentru fiecare din cele trei grupe de copii. Lângă clădirea grădiniței noi mai avem o altă clădire unde au început lucrările și unde vom avea o creșă și program after-school pentru copii mici. Ultima investiție la nivel de reabilitare de clădiri, câștigată și maturizată ca și finanțare pentru începerea lucrărilor este Centru de fizioterapie, primul centru din Țara Făgetului, cu 5 cabinete de fizioterapie. Clădirea fostei mori din Dumbrava a fost achiziționată în 2008 de administrația publică locală, chiar în ultima zi din primul meu mandat de primar. Acum am obținut o finațare de aproximativ 200.000 de euro pentru a ridica un etaj la această clădire, de 90 mp, pentru un club al persoanelor vârstnice. Vor fi și 5 cabinete de fizioterapie dotate cu aparatură, dar și doi fizioterapeuți, care vor asigura servicii de fizioterapie atât pentru cetățenii din comuna Dumbrava, cât și pentru cei din Țara Făgetului. A fost un vis mai vechi, care a devenit realitate prin această finanțare. Acest Centru de fizioterapie va fi dezvoltat în continuare și cu o parte socială: vom asigura o masă caldă pentru cei care solicită, atât la centru, cât și la domiciliu”, ne-a declarat primarul Ioan Ihasz.

Piste de biciclete și trotuare

Autoritățile din Dumbrava au reușit să obțină o finanțare europeană și pentru un alt proiect de infrastructură, pentru realizarea unor piste pentru biciclete și trotuare. “Acest peroiect este unul mai vechi. În 2002 proiectul a fost declarat câștigător, dar, apoi, Administrația Fondului de Mediu din cadrul Ministerului Mediului a retras ghidul de finanțare și a anulat toți câștigătorii. În cele din urmă, am reușit să depunem proiectul pe o altă finanțare și să obținem fonduri europeane pentru realizarea de piste pentru biciclete și trotuare pe drumul național, pe intravilan, de la prima casă până la ultima casă, și între Halta Răchita și Școala Dumbrava. În paralel, din bugetul local, realizăm piste pentru biciclete și trotuare și între Halta Răchita și Școala Răchita. Astfel, trotuarele și pistele vor lega cele două școli din satele Răchita și Dumbrava și vor descărca drumul național pe partea de intravilan. Din păcate, aceste investiții au fost încetinite, ca și obținere de documentații, pe perioada pandemiei. Noi doream ca toate investițiile să pornească din primăvara acestui an”, a menționat primarul Ioan Ihasz.

Cadastru gratuit pentru toți proprietarii de terenuri

Un alt proiect pentru care administrația locală din Dumbrava a reușit să obțină o finanțare europeană de 231.000 de euro, fără TVA, vizează întocmirea cadastrului general, atât pe intravilan, cât și pe extravilan, în toate satele din comună, pe o suprafață de 5.667 de hectare. „Proiectul, finanțat integral prin fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se află în faza de licitație, urmând ca în această toamnă să invităm cetățenii cu documentele de proprietate. Se vor înregistra gratuit toate proprietățile la nivel de comună, adică fiecare curte, grădină sau mezuină între proprietăți. Beneficiile sunt de neprețuit, pentru că se face un inventar complet și pe viață a tuturor proprietăților imobiliare atât pe intravilan, cât și pe extravilan. Va exista o siguranță a circuitului civil al proprietăților, dar cel mai important lucru este faptul că se clarifică regimul juridic al tuturor, astfel că va exista o situație concretă a tot ce înseamnă suprafețe, proprietar, moștenitor și vecinătate. Se vor pune la punct inclusiv proprietățile vechi. După ce va fi intabulată toată comuna, nimeni nu va mai putea să miște în stânga sau în dreapta acea proprietate, chit că e pe intravilan ori extravilan. Un alt lucru bun este acela că se pun la punct actele pentru APIA. Fiecare fermier care depune la APIA declarația pentru subvenție va ști foarte clar, în funcție de cartea funciară, locul deținut. Nu vor mai fi probleme, ca în trecut, cu suprapunerile sau cu terenurile care au fost date în folosință la alți fermieri. Toate procedurile vor fi suportate din acești bani, iar cetățenii nu vor mai trebui să scoată din buzunare niciun leu pentru a-și rezolva problemele. Oamenii trebuie să vină doar la semnat cu documentele juridice asupra proprietăților. Următoarele generații nu vor mai avea probleme în acest sens. Totodată se va reglementa și situația drumurilor din comună, cât și amplasamentul următoarelor investiții, pentru că dorim să continuăm proiectul pistei de biciclete de la autostradă până la vecinii din Făget. Cu acest cadastru general vom reuși să creem și acele rezerve de proprietate cu toată situația juridică”, a precizat primarul din Dumbrava.

Teren pentru investitori și Centru balnear cu ștrand termal

Autoritățile din Dumbrava au obținut o finanțare și pentru întocmirea Planului Urbanistic General al comunei. Proiectul se află în fază de finalizare, fiind așteptate documentațiile pentru cadastru, studiul pedologic și avizul final al Ministerului Agriculturii. „Prin noul Plan Urbanistic General vom mări intravilanul în fiecare sat în parte, Dumbrava, Răchita și Bucovăț, vom asigura parcele pentru tineri și vom deschide noi străzi. Vom asigura o suprafață pentru industrie ușoară, pentru construirea de hale, depozite și a unei piețe agroalimentare, pe pășunea spre Făget, dar și pentru industrie grea – peste 20 de hectare pe dealul Mănăștiurului, spre autostradă, unde avem avantajul bay-passului autostrăzii, care e pe terenul comunei Dumbrava. Suntem încrezători că vom putea aduce investitori în comună pentru că avem ce să le oferim: forță de muncă, dar și două foraje de apă termală. În apropierea celor 20 de hectare pentru zona industrială avem două foraje de apă termală, forate în anii 80, la care încercăm să obținem aprobări pentru a face testele pentru a vedea situația reală a acestor ape termale care ar trebui să aibă peste 50 grade Celsius și calități. Sunt mai multe foraje la nivel de comună, dar noi am identificat trei, dintre care două sunt închise și sigilate. Având aceste foraje de apă termală, ca proiecte de viitor dorim să înființăm și un Centru balnear cu un ștrand termal, care e un vis mai vechi și pentru realizarea căruia vom încerca să obținem finanțare direct de la Bruxelles”, a conchis primarul Ioan Ihasz.

