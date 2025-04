Proiectul de buget pe 2025 a trecut lejer prin votul Consiliului Local Timișoara

Aproape fără niciun fel de dispute, cu doar câteva amendamente aprobate, bugetul municipiului Timișoara a trecut lejer, cu 25 de voturi pro, prin ședința extraordinară, desfășurată online, a Consiliului Local Timișoara. Sunt 100 de milioane în plus față de anul precedent, ajungându-se la 2,65 de miliarde lei în acest an.

Conducător de ședință a fost viceprimarul Paula Romocean, cu primarul Dominic Fritz prezent la discuții. El a și făcut prezentarea proiectului.

”Este, din nou, în ghilimele, un buget record pentru Timișoara. Adică, ușor mai mare decât a fost anul trecut, când a fost deja un buget record. Dar aș vrea să evit astfel de sintagme, pentru că, după cum știți, hârtia suportă multe și mai importantă este execuția, iar vreau să spun că este un buget realist, în primul rând pentru Timișoara. Nu am umflat la infinit, artificial veniturile ca să băgăm acolo tot felul de avioane. Și în primul rând este un buget care în mod echilibrat 50% funcționare, 50% dezvoltare, asigură funcționarea serviciilor publice din Timișoara și, în același timp, continuă investițiile mari de la stadion până la pasaj, Solventul, la proiecte europene pe care le co-finanțăm, renovări de școli și așa mai departe. Mă bucur că anul acesta am putut să creștem sumele pe care le punem la dispoziție dispoziția școlilor pentru lucrări de reparații și alte cheltuieli. Am crescut sumele și la spații verzi și la curățenie, dar bineînțeles că avem sume foarte mari și pe partea de de investiții”, a anunțat Fritz în debutul ședinței de plen.

Conform propunerii votate, bugetul are o valoare totală de 2,65 de miliarde de lei, cu o majorare de peste 100 milioane lei față de 2024 – o ajustare realistă, menită să asigure stabilitatea financiară și continuitatea investițiilor.

Secțiunea de dezvoltare are prevăzută suma de 1,35 miliarde lei, din care 35% reprezintă fonduri pentru infrastructura de mobilitate. Printre altele, pentru a stimula dezvoltarea unor zone și a atrage investiții private, Primăria Timișoara va continua și va demara investiții precum: construcție pasaj Solventul, construcție podul Solventul, refacere pasajul Slavici Polonă, reconstrucție Pasarela Îndrăgostiților, reconstrucție podul Iuliu Maniu. Totodată, pentru a continua procesul de eficientizare a transportului public, secțiunea dezvoltare include achiziția a 33 de troleibuze noi și a 30 de autobuze electrice. Alte investiții incluse în programul de dezvoltare sunt: retehnologizarea magistralei care pleacă de la CET Sud și care distribuie agent termic în tot orașul, stadionul Arena Eroii Timișoarei, reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale 1, clădirii de gimnazială a Liceului J.L Calderon, a Liceului Ana Aslan, a Colegiului Tehnic Henri Coandă, a Liceului Alimentar, amenajarea Traseului Revoluției, Regenerarea Urbană a zonei Traian, dotarea noilor spitale de ORL și Balneologie.

Secțiunea de funcționare pentru 2025 are alocată suma de 1,3 miliarde de lei și acoperă finanțarea serviciilor publice esențiale, precum transportul și iluminatul public, termoficarea, curățenia, întreținerea spațiilor verzi, ordinea publică, asistența socială, cultura și sportul. În programul de reparații străzi și trotuare, în valoare de 90 de milioane de lei, sunt incluse amenajări de parcări pe locul fostelor garaje, lucrări de modernizare a zonei Gara de Nord, precum și reparații pe artere majore – Rebreanu, Ana Ipătescu sau Alexandrescu. De asemenea, bugetul pentru întreținerea și reparațiile din școli și grădinițe crește cu 35%, ajungând la 85 de milioane de lei.

La capitol amendamente propuse, de la liberalul Simion Moșiu au venit cele pentru un o pasarelă peste Bega spre Ghiroda, pentru bicicliști și pietoni, o scenă și o tribună mobilă pentru oraș, respectiv veșnica sa dorință, cea a reamenajării Ceasului Floral. Un alt liberal, Cosmin Tabără, a cerut bani pentru dotarea școlilor cu echipament pentru orele de sport. Liberalii au fost în vervă, Silvia Chițac a cerut 200.000 de lei pentru amenajarea în parcuri de locuri unde mamele sa își alăpteze copiii. Adrian Lulciuc a cerut bani pentru grădini urbane în zona Lipovei. Andra Lăpădatu a cerut bani pentru un parc din zona Bucovinei, în timp de Ovidiu Merean, de la ”puterea” USR a cerut bani pentru parcarea supraetajată din zona Gara de Nord. Ilie Sârbu, de la AUR, chiar dacă s-a încurcat la cifre rău de tot, a cerut bani pentru SF-uri în vederea amenajării unui port pentru Timișoara, la pachet cu piste olimpice pentru canotaj, un bazin olimpic la Uszoda, un fel de centru de permanență la Spitalul Municipal, respectiv bani pentru pentru realizarea și amplasarea a diferite plăci informative.

Propunerile lui Moșiu și Sârbu au picat, restul trecând cu brio. La fel a trecut și proiectul bugetului, cu 25 de voturi pentru.

