Proiectul Digital Spotlight Heritage Timișoara, câștigător la Dublin, la premiile European Cultural Tourism Network

Proiectul cultural Digital Spotlight Heritage Timișoara, coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de ID/IFR și Educație digitală și Centrul Multimedia a câștigat premiul European Cultural Tourism Network la secțiunea Progresele digitalizării și tranziția Digitală în turismul cultural inteligent și durabil. Juriul internațional a apreciat în mod deosebit modul în care proiectul a îmbrățișat și promovat cele mai recente inovații în domeniul tehnologiilor digitale. De la web și aplicații mobile până la AR, VR, MR și NFT-uri, proiectul a oferit multiple platforme de explorare pentru 2,5 milioane de oameni din peste 10 țări.

Parte din Programul Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii, Patrimoniul sub reflectoare Timișoara și-a propus să crească interesul tinerei generații și a publicului larg pentru cartierele istorice ale Timișoarei, prin utilizarea conceptului de povestiri digitale (digital storytelling). Îmbinând amintirile personale din trecut și prezent cu datele istorice și arhitecturale, prin suprapunerea digitală a patrimoniului imaterial, Digital Spotlight Heritage Timișoara a oferit o demonstrație de mediere culturală, folosind toate tipurile de tehnologii digitale emergente pentru a oferi multiple platforme de explorare unui segment de public extrem de divers.

Trasee digitale pentru 110 repere istorice din Timișoara

Sub coordonarea Departamentului de ID/IFR și Educație digitală împreună cu Centrul Multimedia – Universitatea Politehnica Timișoara, de-a lungul ultimilor 5 ani au fost create itinerarele digitale și fizice a 110 repere istorice și culturale din 5 cartiere timișorene, care își divulgă poveștile prin multiple straturi: o pagină web (spotlight-timisoara.eu) aplicațiile mobile Spotlight Heritage Timișoara, care pot fi descărcate din magazinele Android și Apple, online din 2019, în fiecare an fiind adăugate câte un nou cartier. O aplicație de realitate virtuală (istorie și patrimoniu) a fost creată din 2021, în fiecare an fiind adăugat un nou cartier iar o aplicație de realitate mixtă, holografică, cu artefacte de patrimoniu 3D a fost disponibilă din 2022, în fiecare an adăugându-se un nou cartier. Totodată, SH Culture App – aplicație de realitate augmentată pentru patrimoniu și vederi panoramice ale Timișoarei au fost disponibile din 2023, împreună cu 3 NFT-uri culturale, happening-uri și spectacole de dans și teatru stradal cu tehnologii digitale, Festivalul Internațional de Cultură și Patrimoniu Digital, evenimente și instalații digitale XR Show în Timișoara și alte orașe europene, vernisaje hibride, mediere culturală și tururi ghidate și virtuale, Concursul Internațional Spotlight Heritage Student Contest, conferința internațională Digital Culture & Heritage Talks.

Artefacte digitale dezvoltate de studenții UPT în echipe internaționale

Aplicațiile VR și MR au fost dezvoltate în două contexte inovatoare: ca o mobilitate virtuală interactivă între trei universități europene partenere din Italia, Norvegia și Danemarca, ai căror studenți au lucrat împreună cu studenții UPT în echipe internaționale, integrate în Concursul internațional Spotlight Heritage Student Contest 2021, 2022 și 2023, precum și ca materiale VR și MR dedicate turismului cultural durabil și virtual.

Componentele digitale ale Patrimoniul sub reflectoare sunt accesibile online la adresa https://spotlight-timisoara.eu/ și prin aplicațiile mobile care pot fi descărcate din magazinele Android și Apple sau căutând „Spotlight Heritage Timișoara”.

Concurența, extrem de intensă la ECTN 2024

Ediția din 2024 a Premiilor pentru „Destinația de turism cultural durabil” a fost organizată de ECTN în parteneriat cu Europa Nostra, Comisia Europeană de Turism și NECSTouR, în cadrul Capitalei europene a turismului inteligent Dublin 2024, distincția fiind înmânată coordonatorului de proiect din cadrul UPT, dr. Diana Andone, la Dublin, în cadrul Conferinței internaționale pentru turism cultural în Europa „Colaborare europeană pentru destinații turistice culturale inteligente și durabile”, și a fost acordată pentru secțiunea Progresele digitalizării și tranziția Digitală în turismul cultural inteligent și durabil.

„Ne bucurăm tare mult și ne onorează faptul că un proiect fanion al Timișoarei a fost laureat cu o distincție de prestigiu la nivel european, în special deoarece acest proiect, orientat spre viitor și dăruit comunității, a fost de fapt gândit, proiectat și implementat de studenții, profesorii și absolvenții noștri din UPT”, a declarat conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul UPT

„Competiția din acest an a fost foarte acerbă, și ne simțim onorați că am câștigat având în vedere că proiectele internaționale concurente au avut un impact major în comunitate, au fost extrem de bine organizate și au beneficiat de bugete generoase, unele de ordin înzecit față de noi. Ceea ce a diferențiat proiectul nostru de cele tradiționale, a fost medierea culturală prin inovația digitală și diversitatea tehnologiilor utilizate, cu ajutorul cărora am reușit să creăm experiențe imersive care permit utilizatorilor să exploreze istoria și cultura orașului în moduri noi și atractive, pe platforme multiple”, a explicat, dr. ing. Diana Andone, directorul Departamentului de ID/IFR și Educație Digitală UPT și coordonatorul proiectului.

Printre elementele care au impresionat juriul ECTN s-au numărat impactul internațional al proiectului, care a ajuns la peste 2.5 milioane de persoane de-a lungul celor 6 ani, din care peste 50 de mii de oameni au vizitat expozițiile și au participat la tururile ghidate, mai bine de 57 de mii au luat parte la evenimentele culturale organizate de UPT (conferințe, ateliere, webinarii, spectacole și evenimente publice) și peste 400 de mii de persoane au participat la evenimentele naționale și internaționale din cadrul proiectului. Totodată, prin intermediul tehnologiilor digitale, Spotlight Heritage Timișoara a avut un impact de aproape 2 milioane de utilizatori, atât pe pagina web, cât și prin aplicațiile mobile și prin intermediul echipamentelor AR și VR, experiențe digitale care au fost utilizate atât de timișoreni, cât și de turiști, turiști virtuali, pe străzi, în muzee și la festivaluri internaționale din 10 țări.

Rețeaua europeană de turism cultural (ECTN) este singura rețea pan-europeană pentru dezvoltarea și promovarea turismului cultural. Juriul comun pentru pemii este format din reprezentanți ai ECTN, Europa Nostra, Comisia Europeană de Călătorii și Consiliul Local Dublin – Capitala Europeană a Turismului Inteligent 2024, cu participarea ENAT – Rețeaua Europeană pentru Turism Accesibil pentru categoria „Accesibilitate la patrimoniu”.

