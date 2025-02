Proiectul reabilitării Turnului de Apă din Iosefin a ajuns la 60%. De ce există întârzieri foarte mari

Viceprimarul Timișoarei, Riben Lațcău, a prezentat în ședința Consiliului Local Timișoara de marți situația actuală a proiectului de reabilitare a Turnului de Apă din Iosefin. A enumerat mai multe motive care au dus la întârzierile foarte mari și a vorbit despre speranțele administrației orașului la finalizarea cât mai rapidă și la caltate cât mai bună a investiției. Nu știm, deocamdată, care e situația finanțării nerambursabile.

Lațcău a fost interpelat, la ședința de plen a Consiliului Local Timișoara, marți, de către consiliera locală Roxana Iliescu, pe tema proiectului amintit. Viceprimarul a dorit să realizeze un istoric al acestui proiect, enumerând problemele, care în opinia sa, au dus la întârziere.

”În toamnă aveam un grad de progres de 30 și ceva la sută și acum am ajuns la 60%. Au fost lucrări consistente făcute în interior în perioada asta, dar mă reîntorc în trecut, în anul 2018-17, când Primăria Timișoara a decis să contracteze un concurs de soluții. În mod normal în România, concursul de soluții se contractează doar prin Ordinul Arhitecților din România. În contractul pe care Primăria îl avea cu Reinbrucke, e o firmă de proiectare care care organiza concursul, era o clauză contractuală care spunea că în cazul în care nu vine niciun ofertant la licitație, primăria are dreptul să rezilieze contractul cu Rheinbrucke. Primul concurs a fost organizat, nu a venit nicio ofertă, primăria nu a reziliat concursul cu Rheinbrucke și a mai rulat încă o dată acel concurs tot cu Rheinbrucke. A venit un singur ofertant, o ofertă extrem de scăzută ca valoare, extrem de subdimensionată și la condițiile de calitate discutabilă aș putea spune. După care acel contract, acel proiect, unul destul de lacunar a fost licitat. A venit un consorțiu italiano-român, al cărui contract nu a fost reziliat, a cărui termen de finalizare a fost finalizat, a fost terminat, adică ei au avut 2 ani să finalizeze lucrarea, au consumat acel termen ajungând doar la 30% din execuție. Le-am calculat penalități conform legii în vigoare și să le judecăm cu ei pe acele penalități. Ba da, și am re-am făcut o expertiză în baza expertiza, am autorizat proiectul și de vizu am reluat licitația de lucrări. Am avut cred că vreo patru-cinci ofertanți. La licitația de reluare a lucrărilor a fost semnat contractul cu Alex Dia, care a avut cea mai scăzută ofertă în raportul calitate-preț, iar în momentul acesta se lucrează pe tur. Vedem că este practic și blindat în schelă. Realitatea este că proiectul a avut foarte multe lacune. (…) Soluțiile constructive date de către proiectant nu au fost cele mai bune. A fost nevoie de refacere a multor acelor soluții, asta a dus la prelungirea duratei”, a spus Lațcău.

Dorința este să se atragă fonduri nerambursabile în măsură cât mai mare, dar important este ca lucrările să fie finalizate, aceasta la calitate cât mai mare.

”Pentru noi, important în acest moment este să finalizăm lucrările la un nivel de calitate cât mai ridicată, la probleme în execuție, să finalizăm lucrările la nivel de calitate cât mai ridicat. Ăsta este obiectivul primordial, dincolo de orice alte detalii legate de finanțări. Evident, ne dorim să tragem cât mai multe finanțări, dar nu putem să gândim reabilitare a acestui tun din perspectiva eminamente finanțării, în sensul în care să împingem foarte puternic să finalizăm lucrările, chiar dacă calitatea nu este la nivelul pe care ne-l dorim. A mai fost a astfel de situații și să ajungem la o recepție știind că de fapt sunt multe detalii în execuție care nu a fost bine făcută, doar ca să spun că la toți banii important este și primordial este să finalizăm acest tur la nivel de calitate ridicat, ca el să mai stea acolo că cel puțin 100 de ani. Vom vedea exact cum ne vom încadra, cu timpi. Avem discuții și Ministerul Culturii, cu unitatea de implementare proiecte din cadrul ministrului culturii cu oamenii responsabili acolo. Vizavi de aceste termene, sunt mai multe scenarii pe care le avem în lucru pe aceste termene și sunt optimist că în primăvara acestui an va fi finalizat”, a mai spus Lațcău.

Iliescu a solicitat un răspuns mai clar referitor la fondurile nerambursabile.

”Depinde de mai multe scenarii. În timpul acesta de finanțări întotdeauna există condiții pe care finanțatorul le pune cu privire la rezultatul finanțării. Realitatea este când România des aceste condiții pot să fie formal îndeplinite pe hârtie, chiar dacă ele faptic în terenul sunt întregime la nivelul deziderat, ca să zic așa. Pentru noi, important în această ecuație nu este cu turul să îndeplinim formal niște condiții pe hârtie, să bifăm niște pătrățele. Important este ca aceste lucruri să fie de calitate, pentru că turnul de apă este unic. Sunt mai multe scenarii prin noi putem să păstrăm finanțarea, dar lucrul acesta depind și de ce găsim mai departe în execuție”, conform lui Lațcău.

