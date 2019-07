Promisiuni! Cele două blocuri ANL de la Lugoj, finalizate până la sfârșitul anului

Municipalitatea lugojeană și-a propus să finalizeze, până la sfârșitul anului, lucrările la cele două noi blocuri, începute în 2018 și realizate prin programul ANL. Cele două unități locative, ambele cu trei etaje și câte două scări, vor avea 60 de apartamente cu două camere. Spațiile de locuit sunt destinate tinerilor și familiilor tinere de până în 35 de ani. Viceprimarul Lugojului, Cristian Galescu, împreună cu Andrei Cosmin Țurcanu, directorul general al ANL România, au efectuat o vizită pe șantierul celor două blocuri ANL pentru a verifica stadiul lucrărilor și au primit asigurări de la reprezentanții constructorului că ambele blocuri vor fi finalizate până la sfârșitul anului. „La fața locului am verificat stadiul lucrărilor care se afla într-un stadiu avansat de execuție și am avut o întrevedere cu reprezentanții constructorului care ne-au dat asigurari ca ambele blocuri vor fi finalizate și gata pentru recepție până la finalul acestui an. În același timp, Primăria Municipiului Lugoj continuă demersurile necesare pentru racordarea ambelor blocuri la rețelele de utilități, astfel încât ambele blocuri să fie pregătite pentru recepția finală și date în folosință”, a anunțat Cristian Galescu. Viceprimarul Lugojului a mai menționat că se bazează pe sprijinul directorului general al ANL, Andrei Cosmin Țurcanu, și pe realizarea altor trei blocuri în Lugoj. „În urma discuțiilor avute, sunt convins că vom avea parte de același sprijin și în continuare din partea domnului director Andrei Țurcanu, pe care îl pot numi un bun prieten al Lugojului, pentru realizarea pe același amplasament de pe strada Țesatorilor a unui nou bloc destinat tinerilor specialiști din învățământ și sănătate, precum și a unor noi blocuri ANL, pe amplasamentul din cartierul Militari”, a spus viceprimarul Cristian Galescu.

