Propaganda cu cheltuială se face. Primarul Dominic Fritz a plătit peste 2.000 de euro pentru aparițiile la un post de televiziune local

După ce a daramat toate chioscurile de presa din Timisoara, primarul Dominic Fritz demonstreaza totuși ca este un fan al presei, daca luam in considerare ca sprijina financiar, chiar din bugetul local, un post de televiziune local. Fara a face un secret din faptul ca gestioneaza personal contractele regiilor primariei cu mass-media, Dominic Fritz a beneficiat de o ora de promovare la TV Europa Nova Timisoara chiar in ziua in care le-a oferit un contract in valoare de 10.500 de lei.

Conform datelor de pe SEAP, in 24 mai, deci in urma cu cateva zile, SC Nova Media SRL a castigat licitatia pentru „Servicii legate de anunturi, reportaje si productie video de interes public privind activitatea SPAPP Timpark”, oferta lansata la ora 12,52 si adjudecata 20 de minute mai tarziu, la ora 13,12. Valoare de cumparare directa, 10.500 lei.

In aceste conditii, de aparitii la TV sponsorizate din bani publici, apare justificata supararea primului gospodar al Timisoarei, care, la finalul emisiunii din 24 mai, a fost intrebat de moderatoare de ce nu se coseste iarba de pe domeniul public.

„E pacat ca terminam cu tema asta! Eram deja la sfarsit… Oricine vrea, cumva, sa gaseasca un colt in Timisoara unde lucrurile nu sunt perfecte, o sa gaseasca, fara mare efort”, a raspuns Dominic Fritz, deranjat ca, desi a semnat un contract publicitar de peste 2.000 de euro, nu a fost iertat de unele intrebari incomode, cu rating negativ in perspectiva campaniei de imagine pentru alegerile de anul viitor, scrie impactpress.ro.

