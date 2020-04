Prostia omenească – un spectacol încântător, amuzant și sincer, la Teatrul German Timișoara

Un spectacol incendiar și extrem de provocator va avea loc la Teatrul German Timișoara, după celebra poveste a humuleșteanului Ion Creangă, în 30 aprilie, de la ora 18.00, la 21.00 – transmisiune online pe facebook.



Regia: Simona Vintila. Asistență de regie: Rareş Hontzu. Decorul și costumele: Zsolt Fehervary (a.G). Video: Cristian Ienciu. Muzică originală: Alex Halka Turcin (a.G)

Cu: Dana Borteanu, Dana Torok, Isa Berger, Tatiana Sessler Toami, Simona Vintila, Harald Weisz, Radu Brănici, Richard Hladik



De câte feluri e prostia? Cum se exprimă ea și cum trebuie întâmpinată? Și, mai ales, ce ne facem cu drobul de sare? Iată câteva din întrebările la care spectacolul „Prostia omenească”, în regia Simonei Vintilă, încearcă să găsească răspunsuri.

Inspirat din povestea lui Ion Creangă și dedicat copiilor, textul, reinterpretat în limbaj modern, spune povestea unor elevi care pun în scenă, potrivit propriei lor înțelegeri, prin joc și joacă, faimoasele întâlniri ale călătorului plecat din satul natal, care se lovește pe drum de proști mai mari decât cei de care fugise.

Un spectacol încântător, amuzant, sincer, completat de compoziții muzicale originale și întregit de încurajarea finală: „Prostia e omenească și poate fi corectată!”

Spectacol supratitrat în limba română.



Die menschliche dummheit, nach Ion Creangă



Wie viele Arten von Dummheit gibt es? Wie entfaltet sie sich und wie muss man ihr begegnen? Das sind einige der Fragen, die die Aufführung „Die menschliche Dummheit” unter der Spielleitung von Simona Vintilă zu beantworten versucht. Der von Ion Creangăs gleichnamiger Erzählung inspirierte Text richtet sich in einer neu interpretierten modernen Sprache an Kinder und gibt die Begegnungen eines Reisenden wieder, der sein Heimatdorf verlässt, um unterwegs auf all die Dummen zu stoßen, denen er eigentlich entkommen wollte. Eine erfreuliche, humorvolle Aufführung, die sich auch durch originelle musikalische Einlagen auszeichnet.







