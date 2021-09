Proteasa îl pune la punct pe Lațcău și îi transmite viceprimarului Timișoarei să își rezolve problemele de la SMTT

Conflictul pornit miercuri de viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, pe tema statutului Asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, a atras reacția reprezentanților Consiliului Județean Timiș. Vicepreședintele instituției i-a răspuns colegului de administrație.

Lațcău spunea că primarii PSD și PNL vor să schimbe statutul SMTT în așa fel încât să dispună ei cum doresc pe autobuzele de transport în comun ale Timișoarei.

”Consiliul Județean Timiș este preocupat și are atribuții în ceea ce privește transportul județean, însă nu face parte din SMTT. Ne dorim și sperăm să devenim membri, în acest sens, am desemnat, din partea instituţiei, o comisie de negociere care va avea o primă întâlnire săptămâna viitoare. Sunt oarecum surprins de menționarea mea și a CJ Timiș în contextul ieșirii publice nervoase a viceprimarului Timișoarei, Ruben Lațcău, care se plânge că nu mai poate gestiona SMTT-ul și că are probleme cu primarii din zona metropolitană. Îmi pare rău pentru situația cu care se confruntă, însă îi reamintesc că poartă răspunderea deciziilor luate fără contribuția CJ Timiș. Cel mai probabil e vorba de o administrare deficitară și lipsită de strategie a resurselor”, spune Proteasa.

El îi recomandă lui Lațcău să analizeze modul în care transportul periurban este realizat, iar în prim planul analizei a fost localitatea Foeni, aflată în afara zonei metropolitane, dar care are primar USR PLUS.

”Înțeleg că are o nemulțumire privind deservirea localității Satchinez, de exemplu, dar consideră perfect firesc să se extindă dincolo de zona metropolitană, până la Foeni, la 35 km de Timișoara, tocmai la granița cu Serbia, unde este primar USR-PLUS, fără îngrijorări că scoate autobuze de pe linia 33. SMTT-ul s-a extins atât cât a avut capacitate să o facă, iar dacă s-a extins mai mult, îi recomand să analizeze mai atent cazul Foeni, ca să înțeleagă ce se întâmplă. Sunt convins că, în cele din urmă, viceprimarul Ruben Lațcău va reuși să comunice eficient cu primarii din SMTT, iar pentru tot ce ține de Consiliul Județean Timiș, îl asigurăm de sprijinul nostru, astfel încât, prin colaborare și nu prin atacuri publice, să rezolvăm problemele de transport ale timișenilor, a mai spus Proteasa.

