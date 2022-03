Protest al actorilor Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” Lugoj

Actorii Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” au purtat banderole albe în timpul spectacolului „Hangița”, prezentat, miercuri seara, în fața publicului lugojean, protestând astfel față de intenția administrației locale de a desființa Casa de Cultură a Municipiului. Mesajul-protest al actorilor lugojeni a fost prezentat, înainte de începerea spectacolului, de actrița Ileana Căpraru-Nemecsek, angajată a Casei de Cultură a Municipiului: „Actorii trupei de teatru „Traian Grozăvescu” Lugoj au decis ca în timpul spectacolului din această seară să poarte o banderolă albă, în semn de protest față de intenția administrației locale de a desființa Casa de Cultură a Municipiului. Casa de Cultură a Municipiului Lugoj este instituția care a coordonat timp de peste 70 de ani destinele culturale ale orașului, sub egida căreia activitatea teatrală și corală de amatori, o activitate neîntreruptă de peste 200 de ani, a continuat să existe și să presteze la cel mai înalt nivel național și internațional. Odată cu dispariția acestei instituții, Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” și Corul „Ion Vidu”, cu întreaga lor istorie, vor înceta să mai existe. Corul „Ion Vidu” și Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” s-au identificat în toți acești ani cu Casa de Cultură a municipiului Lugoj. Nicio altă entitate culturală, indiferent de forma de organizare, nu va putea substitui activitatea de coordonare, susținere și funcționare, a acestor formații artistice emblemă ale Lugojului”. Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a reacționat pe pagina sa de Facebook, precizând că actorii „au ales să protesteze mințind” și că Trupa de teatru, Corul „Ion Vidu” și Ansamblul Folcloric „Lugojana” nu își vor înceta activitatea, ci „se va desființa doar structura administrativă a Casei de Cultură a Municipiului”. „Cultura nu se face prin minciună. Am asistat astăzi la un fals protest al <oamenilor de cultură>. Din păcate, au ales să protesteze mințind. Protestul real ar fi trebuit să vină, dacă ar fi existat motive, din partea publicului lugojean. Însă nu am văzut pe nimeni să plângă după funcționarii vânduți ai Casei de Cultură. <Actorii> acestui protest au afirmat astăzi, în sala Teatrului că se va desființa Casa de Cultură, urmând să își înceteze activitatea Trupa de Teatru, Corul Ion Vidu sau Ansamblul Ana Lugojana. Total fals. Însă unii doar așa știu să-și apere incompetența și turpitudinea, folosind drept scut, oamenii de bună credință, actorii. Componenții trupelor de amatori sunt, în marea lor majoritate, oameni de bună credință, dedicați, care astăzi au fost folosiți, din nou, în mod rușinos. Nu se va desființa decât structura administrativă a Casei de Cultură. Toate formațiile de amatori vor fi susținute în continuare de către lugojeni, din banii acestora și nu numai, prin intermediul structurilor interne ale Primăriei. Îi asigur pe adevărații oameni de cultură ai Lugojului că sunt și voi fi, alături de echipa mea și de colegii din Primărie, cel mai bun partener al lor. Îi asigur pe lugojeni că voi susține oamenii de cultură liberi și nu voi susține niciodată, sub nicio formă, <oamenii de cultură> care au <jucat> la mesele politicienilor, pe banii lugojenilor! Voi susține oamenii de cultură care vor lupta împotriva politicienilor derapați spre autoritarism, apărând libertatea de exprimare, libertatea de creație și curajul celor care aleg să reziste. Oamenii de cultură care au plecat capul în fața politicienilor sunt practic <trădătorii> noștri, sunt cei care au avut privilegiul de a fi fost întâii rezistenți, întâii apărători ai democrației, dar care au ales să întineze acest privilegiu cu insignifiante interese personale”, a transmis primarul Claudiu Buciu.

Comentarii

comentarii