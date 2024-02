Protest la fabrica Flextronics Timișoara! 200 de sindicaliștii au cerut demisia directorilor, pentru „management defectuos” – video

Aproximativ 200 de membri ai Sindicatului Liber Solectron Timisoara au pichetat, astăzi, unitatea de productie Flextronics, fabrica de componente electronice de la marginea Timisoarei, solicitand demisia conducerii.

Protestul vine la nici doua luni dupa ultimul avertisment, cand liderii sindicatului au anuntat ca, daca nu sunt rezolvate revendicarile angajatilor, se va iesi in strada.

„Astazi, in jur de 200 de angajati din tura de zi, de la Flextronics Timisoara, au mers la conducerea Flextronics Timisoara – Diana Nastase HR manager, Sabau HR, Klein administrator, Toboiu – administrator si finante, sa le ceara explicatii de ce au primit bonus intre 86-180 lei, in timp ce firma a cheltuit sume imense din fondul de premiere pentru a da celor “convinsi” sa plece de comun acord si sume substantiale pentru “party”… sa nu mai vorbim de bonusurile directorilor…”, au transmis sindicalistii, conform impactpress.ro.

”2024 va continua seria reducerii drepturilor și libertăților fundamentale ,începute din 2011 cu angajații și la nivel global din 2020 – manipularea covid și transformarea a zeci de milioane de oameni în cobai…

Aceleași marionete în lumea politică și lumea sindicală și aceeași cetățeni manipulați ,cumpărați sau șantajați ce ii mențin la putere…o media ce ” cântă” in funcție de cine plătește, mai nou rețele de socializare pline de căței ai sistemului…

In continuare multinaționale fac ce vor, schimbă legislația ,fac evaziune ,dar corupții in mintea multora sunt doar românii ce nu convin sistemului și sunt linșati mediatic la ordin”, transmitea Sindicatul LIBER Solectron Timisoara la sfarsitul anului trecut.

In conditiile in care managerii Flextronics Timisoara au ignorat cererile angajatilor, azi s-a pus in aplicare o prima forma de protest: pichetarea fabricii. „Stop rude si amante”, “Pentru munca egala, salariu egal”, “Demisia, management defectuos”, “Huzurul vostru, pe spatele nostru”, “Nu mai furati zilele de concediu”, sunt doar cateva dintre revendicarile sindicalistilor, care au fost prezentate pe mini pancarte A4.

