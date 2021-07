Provocarea Nazare

Pretextul pentru declan╚Öarea r─âzboiului troian l-a constituit dragostea dintre Elena ╚Öi Paris. Pretextul pentru r─âzboiul din PNL este ura lui C├«╚Ťu ├«mpotriva lui Nazare. Dac─â ar fi s─â ├«l credem pe Homer, idila dintre cei doi eroi ai antichit─â╚Ťii a fost autentic─â. ├Än schimb, ura dintre Florin C├«╚Ťu ╚Öi Alexandru Nazare este fals─â. Un fals care sare ├«n ochi.

Exist─â ├«n acest moment o tenta╚Ťie pronun╚Ťat─â a taberei pro Orban din PNL de a-l considera pe Alexandru Nazare un erou. Un viteaz care s-a opus cu str─â╚Önicie abuzurilor pe care C├«╚Ťu inten╚Ťiona s─â le comit─â prin intermediul Ministerului Finan╚Ťelor. ╚śi care, tocmai din acest motiv, a fost excomunicat ╚Öi crucificat ├«n pia╚Ťa public─â. O parte dintre anali╚Öti, chiar dintre cei care pe bun─â dreptate critic─â la s├ónge guvernarea, ├«nclin─â ╚Öi ei c─âtre aceast─â supozi╚Ťie fals─â. Cum c─â Nazare ar fi un erou. Care p├ón─â la demitere a ac╚Ťionat cu maxim─â discre╚Ťie. Un paznic de n─âdejde al banilor statului. Nimic mai fals!

Alexandru Nazare, ├«n pozi╚Ťia sa de ministru al Finan╚Ťelor, nu a f─âcut altceva dec├ót s─â mearg─â mai departe pe calea b─âtut─â de Florin C├«╚Ťu. Argumente ├«n acest sens sunt nenum─ârate. Nici m─âcar nu are rost s─â m─â apuc acum s─â le num─âr. Pornesc de la premisa c─â nu a fost cu nimic mai breaz dec├ót C├«╚Ťu. ╚śi atunci de ce a fost izgonit din paradisul guvern─ârii?

Alexandru Nazare a fost transformat ├«n mod deliberat, ├«n baza unei strategii politice riscante, dar bine g├óndite, ├«ntr-un casus belli. Nici nu e foarte important pentru moment s─â afl─âm cine anume l-a inspirat pe C├«╚Ťu s─â fac─â aceast mi╚Öcare n─âucitoare pentru Ludovic Orban. ╚śi chiar pentru ├«ntreaga coali╚Ťie aflat─â la guvernare. A fost o lovitur─â direct─â care, pentru c├óteva momente, l-a aruncat pe Ludovic Orban la podea. Se va aduna de acolo, dar ├«nc─â e num─ârat. Temperatura luptei interne din PNL ├«nc─â ├«l d─â c├ó╚Ötig─âtor pe Ludovic Orban. C├«╚Ťu trebuia s─â fac─â o mi╚Öcare pentru a accelera declinul acestuia ╚Öi, concomitent, propria sa ascensiune. Iar solu╚Ťia aleas─â a fost aceast─â lovitur─â de baros dat─â pe nea╚Öteptate ├«n sc─âf├órlia unuia dintre cei mai importan╚Ťi alia╚Ťi ai ├«nc─â pre╚Öedintelui PNL. Ejectarea lui Nazare, f─âcut─â practic peste noapte prin sfidarea conducerii PNL, unde Orban ├«nc─â de╚Ťine controlul, ╚Öi totodat─â a coali╚Ťiei cu care PNL a semnat o ├«n╚Ťelegere care ├«l leag─â de m├óini ╚Öi de picioare pe C├«╚Ťu, ├«i ofer─â acestuia din urm─â pretextul de a rupe pisica. ╚śi de a ob╚Ťine simultan mai multe avantaje. Preluarea interimatului de la Finan╚Ťe este un semnal pentru to╚Ťi primarii din ╚Ťar─â, m─â refer desigur la primarii PNL, ╚Öi pentru consiliile jude╚Ťene, c─â ar putea avea serioase avantaje financiare ├«n beneficiul comunit─â╚Ťilor pe care le conduc, dac─â ├«l sus╚Ťin pe C├«╚Ťu. ╚śi c─â vor fi ignora╚Ťi ╚Öi deci sanc╚Ťiona╚Ťi ├«n caz contrar. Este primul punct marcat. Cel de-al doilea vizeaz─â gestionarea puterii din PNL p├ón─â la alegeri. Prin aceast─â mi╚Öcare riscant─â, C├«╚Ťu ╚Öi-a ar─âtat mu╚Öchii ├«n fa╚Ťa conducerii politice a PNL unde, p├ón─â una alta, Orban de╚Ťine majoritatea. Premierul a trecut fluier├ónd peste aceast─â majoritate. Ignor├ónd-o cu des─âv├ór╚Öire. Oportuni╚Öti cum sunt, mul╚Ťi dintre membrii staff-ului PNL vor ├«n╚Ťelege semnalul ╚Öi vor face obi╚Önuita piruet─â, schimb├ónd ├«n mare vitez─â tab─âra. Al treilea punct marcat vizeaz─â USR PLUS. Cea mai important─â ofensiv─â mediatic─â a taberei pro C├«╚Ťu a constat ├«n demonizarea lui Ludovic Orban pentru c─â, de dragul pozi╚Ťiei sale de ╚Öef al Camerei Deputa╚Ťilor, le-a oferit pe tav─â USR-i╚Ötilor unele dintre cele mai importante pozi╚Ťii ├«n Guvern. Iar mini╚Ötrii USR, cei mai mul╚Ťi dintre ei, sunt nevrednici. Apuc├ónd-o cu hot─âr├óre pe acest drum, C├«╚Ťu nu mai are ├«ncotro ╚Öi trebuie s─â mearg─â p├ón─â la cap─ât. ├Äncepe cur─â╚Ťenia ├«n PNL pentru ca apoi, sub acela╚Öi pretext, al eficientiz─ârii actului de guvernare, s─â se dezl─ân╚Ťuie ├«mpotriva mini╚Ötrilor USR PLUS.

Aceast ultim punct marcat ascunde ├«n spate o mare ╚Ömecherie. Pe de o parte, Constitu╚Ťia ├«i confer─â premierului privilegiul de a schimba c├ónd dore╚Öte orice ministru, iar pre╚Öedintele, conform├óndu-se ╚Öi omolog├ónd o demitere, nu poate fi acuzat c─â ├«i ╚Ťine partea lui C├«╚Ťu, de╚Öi e clar c─â i-o ╚Ťine. Pe de alt─â parte, exist─â o ├«n╚Ťelegere scris─â ╚Öi semnat─â de liderii coali╚Ťiei care ├«i ├«ngr─âde╚Öte lui C├«╚Ťu aceast─â putere de a schimba mini╚Ötri. Acum C├«╚Ťu a rupt practic aceast─â ├«n╚Ťelegere, dar, ├«ncep├ónd epurarea cu Nazare care este de la PNL, se bazeaz─â pe faptul c─â nu va st├órni o contrareac╚Ťie a USR PLUS, ├«ntruc├ót acestui partid ├«i convine faptul c─â principalul s─âu aliat se afl─â momentan ├«n dificultate.

Pus ├«n fa╚Ťa faptului ├«mplinit, dup─â ce se ridic─â de la podea, dac─â se mai ridic─â, Ludovic Orban fie se conformeaz─â ╚Öi accept─â pierderea unei b─ât─âlii importante ├«n r─âzboiul cu C├«╚Ťu, care are toate ╚Öansele s─â conduc─â la pierderea r─âzboiului final, fie prime╚Öte provocarea ╚Öi accept─â lupta chiar pe terenul ales de premier. Iar lupta nu poate avea alt─â finalitate dec├ót retragerea sprijinului politic, l─âsarea ├«n minoritate a lui C├«╚Ťu, deci f─âr─â un suport parlamentar. Prea t├órziu ├«ns─â, pentru c─â o mo╚Ťiune de cenzur─â nu mai poate fi introdus─â dec├ót ├«n urm─âtoarea sesiune. P├ón─â atunci, C├«╚Ťu taie ╚Öi sp├ónzur─â prin ordonan╚Ťe de urgen╚Ť─â.

Chiar dacă încă nu se predă, Ludovic Orban pierde bătălia internă din PNL.

Comentarii

comentarii