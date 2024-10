Provocări, oportunități și cele mai noi tehnologii în domeniul energetic, teme de dezbatere la conferința internațională RSEEC 2024 de la UPT

Ȋn perioada 8 – 10 octombrie 2024 Universitatea Politehnica Timișoara a găzduit cea de-a VII-a ediție a Regional South-East European Conference (RSEEC) 2024 – A Next Generation Network Conference, organizată de CIGRE Romania și companii importante din domeniul energetic precum CNTEE Transelectrica S.A., Delgaz Grid S.A. și Rețele Electrice S.A. Evenimentul a fost realizat cu susținerea Conseil Internationale des Grands Réseaux Électriques – CIGRE,cea mai importantă asociație profesională dedicată sectorului electroenergetic.

În contextul actual al tranziției energetice, conferința a pus în dezbatere o serie de teme de mare actualitate – Interdependența dintre sistemele energetice și mediu, Inovații și tehnologii avansate în sistemele energetice, Monitorizarea și gestionarea datelor în sistemul de alimentare cu energie, Sisteme de protecție în infrastructurile energetice, Provocări actuale în cadrul sistemelor de alimentare cu energie – dar și o serie de probleme legate de legislație, rețeaua de transport și distribuție, profitabilitatea investițiilor în domeniu, stocarea energiei, vehiculele electrice, costul energiei, punerea în practică a proiectelor din domeniu etc.

Regional South-East European Conference (RSEEC) 2024 – A Next Generation Network Conference a reunit aproximativ 200 de participanţi din 9 ţări, 13 companii expozante şi 10 companii partenere, cu această ocazie fiind prezentate peste 30 de lucrări ştiinţifice şi tutoriale tehnice.

În cadrul ceremoniei de deschidere au luat cuvântul Ciprian Diaconu – Președinte CIGRE Energy for Romania, Florin Drăgan – Rector Universitatea Politehnica Timișoara, Gabriela Doroftei – Director Dezvoltare și Monitorizare Procese Electricitate Delgaz Grid, Philippe Adam – Secretar General CIGRE şi Petru Rușeț – Managing Director Siemens Energy Romania, care s-au referit la importanța temelor abordate, la tradiția în ingineria electrică, atât la nivelul UPT, cât și al CIGRE, la importanța colaborării dintre mediiul academic, cel de cercetare și cel operațional. În ultima parte a ceremoniei de deschidere, Ștefan Kilyeni – profesor la Universitatea Politehnica Timișoara, a susţinut o prelegere cu tema „Integration of renewable energy sources. Challenges and perspectives”.

În cadrul programului științific al conferinței, specialiști din diferite țări au susținut tutoriale tehnice despre cele mai noi tehnologii și concepte aplicate în sistemele electroenergetice: Ciprian Diaconu – CIGRE: Global Transmission Grid; Jan Plot – Siemens Energy: Rethinking DLR – from capacity to maintenance; Andrea Sacripanti & Andey Bikaev – CTC Global: Advanced Composite Conductors – Adoption Across Europe and New Innovations Focus; Adrian Pascu – PPC Romania: Building resilience – How Retele Electrice supports the energy transition.

Evenimentul a inclus și un concurs de lucrări științifice adresat studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniul electroenergetic de la toate facultățile de profil din țară. Juriul competiției, format din Ciprian Diaconu – Președinte CIGRE Energy for Romania, Doru Vătău – Profesor la Universitatea Politehnica Timișoara, Anamaria Iamandi – Project manager power systems la Tractebel, Oana Leu – Project manager la Transelectrica, și Teodor Diaconu – Consilier în Ministerul Energiei a decis acordarea a 3 premii şi 4 menţiuni. Câştigătorul concursului a fost Tudor Coşarcă, student la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu lucrarea „Project SkyHawk: Novel design and control for a VTOL drone”.

RSEEC 2024 a mai inclus o expoziție în cadrul căreia companiile partenere și-au prezentat la standuri soluțiile și proiectele inovatoare, o vizită tehnică și o demonstrație de scanare LiDAR cu drone.

