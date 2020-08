PSD a depus listele cu semnături pentru Consiliul Județean Timiș

Pe 17 august, cu o zi înainte de termenul limită, Partidul Social Democrat, filiala Timiș, a depus lista și semnăturile pentru Consiliul Județean Timiș. Cu această ocazie, la Palatul Administrativ, au fost prezenți atât președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, cât și candidatul la președinția CJT, Călin Dobra, dar și Voichița Lăzureanu, propunerea partidului pentru Primăria Timișoara. Au venit și o parte dintre cei care se regăsesc pe lista pentru „județ”.

„Este important că am depus candidatura atât la președinția Consiliului Județean, dar și echipa de consilieri județeni. E și colega mea, Voichița (Lăzureanu – n.r.), care va fi viitorul primar al municipiului Timișoara. Succes Voichița! Echipa câștigătoare la Consiliul Județean, prin prisma activității și experienței timp de aproximativ patru ani de zile. Din ianuarie 2017 am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean. Am implementat proiecte importante pentru județul Timiș, proiecte pe fonduri europene, proiecte pe fonduri guvernamentale, dar și din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Ne așteaptă o perioadă foarte grea, în acest timp se lucrează la programul pentru următorul ciclu de finanțare UE, 2021 – 2027, o perioadă în care – sunt ferm convins că din prisma experienței de la Consiliul Județean – vom accesa în continuare proiecte pe fonduri europene. În acest moment, suntem undeva la 80 de milioane de euro, proiecte pe fonduri europene și vom continua și în următoarea sesiune de finanțare. Mulțumesc colegilor mei că sunt alături de mine. Suntem echipa câștigătoare. Vă doresc succes și, în continuare, să ne vedem la acțiunile din campania electorală. Mulțumesc!”, a spus Călin Dobra.

La final, Dobra a dat mâna cu Voichița Lăzureanu, după care europarlamentara Maria Grapini, PPU-sl, pregătită, le-a împărțit dezinfectant. Împreună cu aceasta, la eveniment a participat din partea partidului său și Raoul Gordean, conducătorul filialei județene.

Reamintim, numele propuse de PSD și PPU-sl pentru Consiliul Județean Timiș sunt: Călin Ionel Dobra, Mihai Ritivoiu, Aura Danielescu, Dan Idolu, Sabin Bociu, Petru Andea, Ioan Sorincău, Alexandru Iovescu, Nicu Bădina, Liliana Matei, Deian Plavoșin, Marius Gavrilaș, Andra Buduran, Gabriel Itvoreanu, Raoul Sabin Gordean (PPUSL), Roxana Manasia.

