PSD are un nou lider de grup în Consiliul Județean Timiș

Călin Dobra, liderul grupului de consilieri PSD din Consiliul Județean Timiș, a anunțat că renunță la această funcție, care va fi ocupată de Alexandru Iovescu, aflat la cel de-al doilea mandat de consilier județean. Călin Dobra a menționat că a luat această decizie pentru a se concentra pe elaborarea unei viziuni clare și moderne pentru Lugoj, unde conduce organizația municipală PSD. „Am încredere în generația tânără și în echipa din care fac parte! Am decis că este momentul să predau ștafeta de lider de grup al consilierilor județeni PSD Timiș lui Alex Iovescu. A demonstrat, de-a lungul timpului, că are inițiativă și e mereu deschis la noi provocări. Am luat această hotărâre pentru că activitățile profesionale trebuie prioritizate. Mă concentrez acum pe elaborarea unei viziuni clare și moderne pentru Lugoj, pe răspunderile și așteptările timișenilor de la consilierii județeni PSD și pe cea pe care o presupune funcția de conducere la Electrica Serv. Nu există răspundere pe care să mi-o asum și sa nu o respect!”, a transmis Călin Dobra.

